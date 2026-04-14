جوتيريش: من المحتمل بقوة استئناف محادثات أمريكا وإيران

14 أبريل نَيْسَان (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إن المؤشرات المتوفرة لدى الأمم المتحدة تشير إلى احتمال كبير لاستئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست اليوم الثلاثاء إن المحادثات مع إيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين.

وفي رده على سؤال بشأن المحادثات، قال جوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة “المؤشرات المتوفرة لدينا تشير إلى احتمال كبير لاستئناف هذه المحادثات”.

وأضاف جوتيريش أنه التقى في وقت سابق اليوم الثلاثاء بنائب رئيس الوزراء الباكستاني، وأشاد بجهود باكستان في مجال السلام.

وقال الأمين العام “أرى أنه من الضروري استمرار هذه المفاوضات”.

وأضاف قائلا “أعتقد أن من غير الواقعي توقع حل مشكلة معقدة وطويلة الأمد كهذه في الجلسة الأولى من المفاوضات. لذا، نحن بحاجة إلى استمرار المفاوضات، ونحتاج إلى استمرار وقف إطلاق النار طوال فترة المفاوضات”.

ونُقل عن ترامب قوله إن “شيئا ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى التوجه نحو باكستان”.

وأشاد ترامب بجهود قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إدارة المحادثات.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )