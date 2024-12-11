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جوتيريش: نرى بارقة أمل في سوريا بعد نهاية حكم الأسد

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بريتوريا (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء إن هناك بارقة أمل في سوريا بعد أن أطاحت جماعات المعارضة المسلحة بالرئيس بشار الأسد.

وأضاف جوتيريش خلال زيارة لجنوب أفريقيا “نشهد إعادة تشكيل للشرق الأوسط بينما نتحدث… ونرى بارقة أمل بعد نهاية الدكتاتورية في سوريا”.

وكانت سوريا واحدة من أكثر الدول البوليسية قمعا في الشرق الأوسط خلال خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

وأوضح عقب اجتماعه مع وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بالانتقال السلس للسلطة في سوريا.

وقال للصحفيين “من واجبنا أن نفعل كل شيء لدعم القادة السوريين الجدد للتأكد من قدرتهم على الالتقاء وتحقيق انتقال سلس (للسلطة).. انتقال شامل يمكن لجميع السوريين أن يشعروا فيه بالانتماء. البديل عن ذلك لا معنى له”.

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