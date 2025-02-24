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جوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة “هش” وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن

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جنيف (رويترز) – عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين عن “القلق البالغ” إزاء دعوات الضم وتصاعد العنف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن وقف إطلاق النار في غزة “هش” وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن.

وتطرق جوتيريش إلى الوضع في أوكرانيا حيث قال إن على الدول العمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ودعا إلى سلام عادل ودائم في الذكرى الثالثة للغزو.

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