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جوتيريش: وقف إطلاق النار في لبنان أول شعاع أمل في الصراع بالشرق الأوسط

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لشبونة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من يوم الأربعاء هو “أول شعاع أمل” في الصراع بالمنطقة بعد شهور من التصعيد.

وقال في بيان مقتضب نقله التلفزيون خلال زيارة إلى مسقط رأسه لشبونة “من الضروري على أولئك الذين وقعوا على التعهد بوقف إطلاق النار احترام هذا الالتزام بالكامل”، مضيفا أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان مستعدة لمراقبة وقف إطلاق النار.

كما كرر دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وقال في إشارة إلى الاتفاق “تلقيت أمس علامة مبشرة.. أول شعاع أمل للسلام وسط ظلام الشهور الماضية… إنها لحظة ذات أهمية كبيرة، خاصة بالنسبة للمدنيين الذين يدفعون ثمنا باهظا لهذا الصراع الآخذ في الاتساع”.

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