جوتيريش يحث إسرائيل وحماس على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ندد يوم الاثنين باستمرار سقوط خسائر بشرية جراء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وحث الجانبين على العودة لطاولة المفاوضات وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف حق “كما يشدد (جوتيريش) مجددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن إلى غزة وفي شتى أنحائها”.