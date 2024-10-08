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جوتيريش يحذر نتنياهو من عرقلة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محذرا إياه من أن مشروع قانون إسرائيلي لمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون “كارثة”.

وأضاف لصحفيين “سيخنق مثل هذا الإجراء جهود تخفيف المعاناة الإنسانية والتوتر في غزة، وبالطبع، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها. سيكون كارثة فيما هي بالفعل كارثة مكتملة الأركان”.

ووافق الكنيست الإسرائيلي في يوليو تموز مبدئيا على مشروع قانون لإعلان الأونروا منظمة إرهابية واقتراح قطع العلاقات مع الوكالة. ويتهم زعماء إسرائيليون الأونروا بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

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