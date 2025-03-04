جوتيريش يدعم مبادرة عربية لإعادة إعمار غزة

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القاهرة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء إنه يرحب ويؤيد “بشدة” المبادرة العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي طُرحت خلال القمة العربية الطارئة.

وأعدت مصر خطة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني يوم الثلاثاء خلال قمة عربية بالقاهرة. وتتعارض الخطة، التي اطلعت عليها رويترز، مع مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء “ريفييرا الشرق الأوسط” على أراضي القطاع.

وقال جوتيريش إنه يجب استئناف المفاوضات بشأن استمرار وقف إطلاق النار في غزة “دون تأخير”، كما عبر عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية.