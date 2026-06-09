جوتيريش يدعو إلى إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط

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واشنطن 9 يونيو حزيران (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إنه “يشعر بقلق بالغ” إزاء تجدد تصعيد للعنف في الشرق الأوسط، ودعا إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر المؤدية إلى غزة.

وأضاف في منشور على منصة إكس “يجب أن تتوقف جميع الهجمات فورا. ويجب الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة”.

وقصفت إسرائيل أهدافا في إيران أمس الاثنين لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، وذلك بعد أن أطلقت إيران صواريخ عليها في ما وصفته طهران بأنه رد على غارات إسرائيلية في العاصمة اللبنانية.

وتوقفت إسرائيل وإيران عن تبادل إطلاق النار أمس الاثنين بعد وقت قصير من طلب ترامب ذلك، لكنهما أبقيا الباب مفتوحا أمام إمكانية استئنافه.

وهددت المواجهة المباشرة بين البلدين، وهي الأشد منذ أبريل نيسان، بتقويض جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال جوتيريش أيضا إن على إسرائيل فتح المعابر التي أغلقتها للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف “أشعر بقلق بالغ إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، وأكرر دعوتي إلى إعادة فتح جميع المعابر فورا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة”.

وتوسطت الولايات المتحدة في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا يزال ساريا منذ أكتوبر تشرين الأول 2025، ويتضمن ضمانات بزيادة المساعدات.

وتبادلت إسرائيل وحماس مرارا الاتهامات بانتهاك الهدنة. وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 950 شخصا منذ بدء الهدنة في حين قالت إسرائيل إن مسلحين قتلوا أربعة جنود خلال الفترة نفسها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)