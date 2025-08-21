جوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طوكيو (رويترز) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أعلنت إسرائيل عن الخطوات الأولى لعملية للسيطرة على مدينة غزة.

وقال جوتيريش في اليابان، حيث يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة… لتجنب الموت والدمار اللذين ستسببهما حتما أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة”.

تمضي إسرائيل، التي استدعت عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، قدما في خطتها للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع على الرغم من الانتقادات الدولية لعملية من المرجح أن تجبر الفلسطينيين على مزيد من النزوح. وتسيطر إسرائيل حاليا على حوالي 75 بالمئة من قطاع غزة.

ودعا جوتيريش إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وحث أيضا إسرائيل على التراجع عن قرار “غير قانوني” لتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية.

وأعلنت إسرائيل عن مشروع المستوطنة الأسبوع الماضي وحصلت على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع يوم الأربعاء. وستؤدي المستوطنة إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة وعزلها عن القدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المستوطنة ستعزل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة وتقوض إمكانية حل الدولتين.

