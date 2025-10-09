جوتيريش يرحب باتفاق غزة ويراه سبيلا لإقامة دولة فلسطينية

2دقائق

(رويترز) – رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ويمهد الطريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، وقال إنه يمثل سبيلا نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

وقال جوتيريش في الأمم المتحدة “أحث الجميع على اغتنام هذه الفرصة السانحة لإرساء مسار سياسي جاد لمضي قدما. مسار نحو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنجاز حل الدولتين”.

وحث جوتيريش على إتاحة وصول العاملين في المجال الإنساني في غزة على نحو كامل ومستدام، بعد أن تسبب القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 في أزمة إنسانية وشرد الملايين.

وقال “الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم دعمها الكامل. نحن وشركاؤنا مستعدون للتحرك الآن”.

وأضاف “لدينا الخبرة وشبكات التوزيع والعلاقات المجتمعية اللازمة للتحرك. الإمدادات متوفرة وفرقنا على أهبة الاستعداد”.

وأشاد بالولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لدورها في هذا “الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه”، ودعا إلى ضمان وقف إطلاق نار دائم.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنته حماس عام 2023 على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص. وتقول إسرائيل إنه من بين 251 شخصا أُخذوا رهائن خلال الهجوم، لا يزال هناك 48 في غزة، 20 منهم على قيد الحياة.

أما السلطات الصحية في غزة، فتقول إن الحملة الإسرائيلية على القطاع تسببت في مقتل أكثر من 67 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)