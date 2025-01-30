جوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة على الفور لأسباب طبية

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج بعد اجتماع مع أربعة أطباء أمريكيين قالوا إن الأطفال يواجهون خطر الموت خلال أسابيع.

كان الأطباء قد تطوعوا في غزة خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ودمرت الحرب الجيب الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص ونظام الرعاية الصحية الخاص به.

وقبل أيام قليلة من بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 12 ألف مريض ينتظرون الإجلاء الطبي مشيرة إلى أنها تأمل في زيادة العدد خلال وقف إطلاق النار.

وقال الطبيب فيروز سيدهوا، الذي عمل في غزة في الفترة بين 25 مارس آذار حتى الثامن من أبريل نيسان من العام الماضي، إن من بين هؤلاء المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج العاجل 2500 طفل.

وقال للصحفيين بعد اجتماعه مع جوتيريش “هناك نحو 2500 طفل يواجهون خطر الموت الوشيك في الأسابيع القليلة المقبلة. بعضهم يموت الآن. وبعضهم سيموت غدا. وبعضهم سيموت في اليوم التالي”.

وقال “الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 2500 طفل بحاجة إلى القيام بأشياء بسيطة للغاية”، مستشهدا بحالة صبي يبلغ من العمر 3 سنوات أصيب بحروق في ذراعه. وقال سيدهوا إنه تعافى من الحروق لكن النسيج الندبي يؤدي إلى تدفق الدم ببطء، مما يجعله عرضة لخطر البتر.

وعملت عائشة خان، طبيبة الطوارئ في مستشفى جامعة ستانفورد، في غزة من نهاية نوفمبر تشرين الثاني حتى الأول من يناير كانون الثاني. وتحدثت عن العديد من الأطفال الذين يعانون من البتر، والذين لم يكن لديهم أطراف صناعية أو إعادة تأهيل.

ورفعت صورة لشقيقتين صغيرتين بترت أطرافهما كانتا تتقاسمان كرسيا متحركا. وفقدا أبوهما في الهجوم الذي أصيبا فيه.

وقالت عائشة “فرصتهما الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي الإجلاء الطبي”.

وأضافت “لسوء الحظ، لا تسمح القيود الأمنية الحالية للأطفال بالسفر مع أكثر من مقدم رعاية…مقدم الرعاية بالنسبة لهما هي خالتهما، التي لديها طفل ترضعه رضاعة طبيعية”.

“بالرغم من أننا تمكنا، بصعوبة كبيرة، من ترتيب عملية الإجلاء لهما، إلا أنه لن يسمحوا للخالة بأخذ طفلها معها. لذا يتعين على الخالة الاختيار بين طفلها الذي ترضعه رضاعة طبيعية وحياة ابنتي أختها”.