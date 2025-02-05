جوتيريش يعتزم تحذير ترامب من “أي شكل من التطهير العرقي”

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التطهير العرقي في غزة بعد اقتراح ترامب تولي الولايات المتحدة مسؤولية القطاع وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن جوتيريش سيلقي في وقت لاحق يوم الأربعاء كلمة أمام لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف “الأمين العام سيقول إن البحث عن حلول يتعين ألا يفاقم المشكلة… من الضروري الالتزام بالأسس التي يقوم عليها القانون الدولي. ومن الضروري تجنب أي شكل من التطهير العرقي”.

وقال إن اعتبار تصريحات جوتيريش ردا على اقتراح ترامب يمثل “افتراضا وجيها”، وأضاف أن جوتيريش سيؤكد أيضا على حل الدولتين. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء تحدث جوتيريش مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وسحبت إسرائيل جنودها ومستوطنيها من غزة في 2005. وظلت غزة تحت حكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ 2007، لكن الأمم المتحدة ما زالت تعتبرها خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وتتحكم إسرائيل في إمكان الوصول إلى القطاع.

وأدى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع حرب تمخضت عن دك معظم أراضي القطاع.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن لدى حماس في 19 يناير كانون الثاني.