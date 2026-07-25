جوتيريش يلتقي بالشرع في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة لسوريا من 17 عاما

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دمشق 25 يوليو تموز (رويترز) – تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت بتقديم المساعدة لإعادة إعمار سوريا، وذلك خلال أول زيارة لسوريا يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ عام 2009، أي قبل اندلاع حرب أهلية هناك استمرت قرابة 14 عاما وأودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل جوتيريش في القصر الرئاسي بدمشق، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبعد محادثاته مع الشرع، قال جوتيريش في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني “لا يمكن لأي بلد أن يخرج من صراع شديد للغاية ويعيد بناء نفسه بمفرده”.

وأضاف جوتيريش “يجب أن نساعد سوريا في عزمها وتصميمها على القيام بذلك”.

وأكد الشيباني مجددا طلب سوريا مزيدا من دعم المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي. وقال إن محادثات جوتيريش مع الشرع، التي حضرها، ركزت على زيادة دعم الأمم المتحدة لعملية إعادة الإعمار وخطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين.

وكان الشرع، الزعيم السابق لفرع تنظيم القاعدة في سوريا، خاضعا حتى نوفمبر تشرين الثاني 2025 لعقوبات متعلقة بالإرهاب فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

* الزيارة علامة فارقة لقادة سوريا الجدد

تشكل هذه الزيارة علامة فارقة أخرى بالنسبة لسوريا منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024، مما أنهى الحرب التي اندلعت في عام 2011 وأطلق مرحلة انتقالية بقيادة الإسلاميين.

وحينها، وصف جوتيريش “نهاية الدكتاتورية في سوريا” في عهد الأسد بأنها بادرة أمل للمنطقة..

وقال جوتيريش في منشور على إكس في مستهل الزيارة التي وصفها بأنها “تضامنية”، إن “الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه الوقت الحاسم”. وناشد المجتمع الدولي “ألا يدخر جهدا” لدعم الشعب السوري.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء إن الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي أيضا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومسؤولين حكوميين آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني السوري.

وأضاف دوجاريك أن جوتيريش سيؤكد أن البلاد أمامها فرصة “ليس فقط للتعافي من الصراع، بل أيضا لوضع الأسس لمستقبل لسوريا يكون أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع السوريين”.

ومن المتوقع أن تستغرق زيارة جوتيريش لدمشق عدة أيام، لكن مكتبه لم يكشف بعد عن الجدول الكامل لزيارته.

وتأتي زيارته بعد أسابيع قليلة من انفجار قنبلتين بالقرب من فندق في دمشق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليل، مما ألقى بظلاله على أول زيارة لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد.

* سوريا تعود إلى الساحة العالمية

تسعى حكومة الشرع إلى إعادة بناء علاقات سوريا الدولية واقتصادها بعد الحرب التي استمرت قرابة 14 عاما وعقود من العزلة في ظل حكم عائلة الأسد.

وشاب المرحلة الانتقالية واقعتان رئيسيتان من العنف الطائفي الدامي، مما شكل اختبارا لتعهدات الشرع المتكررة بحماية الأقليات الدينية في سوريا.

وقتل ما يقرب من 1500 علوي، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد، في منطقة الساحل في سوريا العام الماضي على أيدي فصائل موالية للحكومة، كما قتل مئات السوريين من الأقلية الدرزية بعد أشهر في جنوب البلاد.

وعبر جوتيريش عن قلقه إزاء هاتين الموجتين من العنف ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنهما.

وكان الشرع، الذي قطع علاقاته بتنظيم القاعدة في عام 2016، قاد تحالفا من فصائل المعارضة الإسلامية أطاح بالأسد في هجوم خاطف في ديسمبر كانون الأول 2024.

ومنذ توليه السلطة، تسعى حكومته إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية السورية لتتجاوز حليفتي الأسد التقليديتين، روسيا وإيران.

وفي العام الماضي، أصبح الشرع أول رئيس سوري منذ عام 1967 يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ورفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرع في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يعتزم شطب سوريا من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وذكر دوجاريك أن من المتوقع أن يلقي جوتيريش كلمة في مجلس الشعب السوري الجديد يوم الاثنين، وسيزور قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي حافظت على منطقة عازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية على مدى عقود.

واحتلت القوات الإسرائيلية مناطق جديدة في جنوب سوريا بعد الإطاحة بالأسد. وطالبت دمشق بانسحابها والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

(إعداد دعاء محمد ومروة سلام للنشرة العربية )