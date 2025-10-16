جورجيفا: يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة والسلام يعود بالنفع على المنطقة

(رويترز) – ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الخميس جميع الأطراف مواصلة المضي نحو سلام دائم ومستدام عقب وقف إطلاق النار في غزة، قائلة إنه سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

وأضافت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أنها شعرت بالارتياح بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن انخفاض حدة التوتر سيكون من التطورات الجيدة بالنسبة لاقتصادي مصر والأردن اللتين ينفذ الصندوق برنامجا في كل منهما، ولبنان وسوريا اللتين طلبتا المساعدة والدعم من الصندوق.

وقالت “من المهم أن يشجع جميع المعنيين هذا التوجه نحو سلام دائم ومستدام، وهو أمر سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها”.

