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جوزاف عون: سأعمل على أن يكون حق حمل السلاح مقتصرا على الدولة

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بيروت (رويترز) – قال الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون أمام مجلس النواب يوم الخميس إنه سيعمل على أن يكون حق حمل السلاح مقتصرا على الدولة وذلك في أول كلمة يلقيها أمام البرلمان بعد دقائق من انتخابه.

وانتخب عون في جولة ثانية من التصويت بعد أن أدلى نواب من جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل بأصواتهم لصالحه.

واعتبرت تعليقاته بشأن حق حمل السلاح إشارة جزئية إلى ترسانة حزب الله التي لم يعلق عليها علنا عندما كان قائدا للجيش.

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