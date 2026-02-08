جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البرتغال

afp_tickers

5دقائق

يدلي البرتغاليون بأصواتهم الأحد في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الأوفر حظا، الاشتراكي أنتونيو جوزيه سيغورو، مع زعيم اليمين المتطرف أندريه فينتورا الذي أصبح حزبه في بضع سنوات ثاني قوة في البلاد.

بعد حملة انتخابية تأثرت بشدة بالأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، فُتحت مراكز الاقتراع أمام 11 مليون ناخب في البرتغال وخارجها. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية عند الثامنة مساء بالتوقيتين المحلي والعالمي.

فقد دفعت العواصف العاتية التي اجتاحت البرتغال خلال الأسبوعين الماضيين إثر تقدم سيغورو في الجولة الأولى، بـ14 دائرة انتخابية على الأقل من الدوائر الأكثر تضررا إلى تأجيل التصويت أسبوعا.

وصباح الأحد، أصبح متاحا للناخبين البالغ عددهم 11 مليونا، في الداخل والخارج، التوجه إلى مراكز الانتخاب.

وقالت سيليستي كالديرا المدرّسة المتقاعدة البالغة 87 عاما لوكالة فرانس برس “أظن أنهم أحسنوا بالإبقاء على الانتخابات”.

وأضافت أثناء خروجها من مركز الاقتراع “لدينا مرشحان، إما أن ننتخب من يفكر بمصلحة الكلّ، وإما لا أعرف إلى أين نذهب”.

وقالت جوليا رودريغز، وهي طالبة طب في العشرين “هذه الانتخابات غريبة جدا بالنسبة الي، الخيار صعب، لأني لا أحبذ أيا منهما”.

توقّع استطلاع رأي أخير نُشر الأربعاء حصول سيغورو، السياسي المخضرم البالغ 63 عاما والذي أمضى العقد الماضي بعيدا من الحياة العامة، على 67% من الأصوات.

– “كابوس” –

وبحسب الاستطلاع نفسه، قد يحصل منافسه فينتورا، عضو البرلمان البالغ 43 عاما، على 33% من الأصوات.

وفيما أثارت هذه التوقعات بالفوز مخاوف لدى سيغورو من عزوف الناخبين عن التصويت في الجولة الثانية، دفع سوء الأحوال الجوية في الأسبوعين الماضيين بالمرشح الاشتراكي إلى اعتبار الامتناع عن التصويت “أكبر خصم” له.

وقال مساء الجمعة خلال تجمعه الانتخابي الأخير “عليكم التصويت يوم الأحد”، وذلك بعد أن صرّح مرارا بأن البلاد ستجد نفسها “في كابوس” الاثنين إذا فاز مرشح اليمين المتطرف.

وأضاف “هناك من يبذلون قصارى جهدهم لمنع البرتغاليين من التصويت”، في إشارة إلى طلب فينتورا تأجيل الانتخابات بعد العواصف الأخيرة.

فاز سيغورو بالجولة الأولى قبل ثلاثة أسابيع بنسبة 31,1% من الأصوات، وحصل مذاك على دعم العديد من الشخصيات السياسية من أقصى اليسار والوسط وحتى اليمين، باستثناء رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو.

– “زعيم فعلي لليمين” –

رفض رئيس حكومة الأقلية اليمينية التي تعتمد في البرلمان أحيانا على دعم الاشتراكيين وأحيانا أخرى على أقصى اليمين، إصدار توجيهات تصويت للجولة الثانية بعد استبعاد المرشح المدعوم من حزبه.

أما فينتورا، فقد حقق إنجازا بتأهله للجولة الثانية بحصوله على 23,5% من الأصوات، مؤكدا بذلك التقدم الانتخابي لحزب شيغا الذي أصبح قوة المعارضة الرئيسية بعد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2025.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في معهد لشبونة الجامعي جوزيه سانتانا بيريرا لوكالة فرانس برس أن هذا الزعيم اليميني المتطرف يسعى إلى “تعزيز قاعدته الانتخابية” و”ترسيخ نفسه كزعيم فعلي لليمين البرتغالي”.

ويخلف الرئيس الجديد اعتبارا من أول آذار/مارس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي يشغل المنصب منذ عشر سنوات.

وبينما يُعدّ دور رئيس الدولة البرتغالي رمزيا إلى حد كبير، يُطلب منه التدخل كحكم في أوقات الأزمات، ويملك صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

تسك/جك-خلص/ب ق