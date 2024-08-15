جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة تنطلق في قطر

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من آندرو ميلز ونضال المغربي

الدوحة/القاهرة (رويترز) – قال مسؤول مطلع لرويترز إن المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين بقطاع غزة بدأت يوم الخميس في الدوحة.

وتعقد تلك الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر ورئيس الوزراء القطري.

وتعقد المحادثات، التي تهدف إلى إنهاء عشرة شهور من القتال في قطاع غزة وإعادة 115 من الرهائن الإسرائيليين والأجانب، في الوقت الذي بدت فيه إيران على وشك الرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو تموز.

ومع إرسال سفن حربية وغواصات وطائرات حربية أمريكية إلى المنطقة للدفاع عن إسرائيل وردع أي هجوم محتمل، تأمل واشنطن أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى نزع فتيل خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

ولم يشارك مسؤولو حماس، الذين اتهموا إسرائيل بالمماطلة، في محادثات الخميس. لكن مسؤولا مطلعا على المحادثات قال لرويترز إن الوسطاء يعتزمون التشاور مع فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة بعد الاجتماع.

وقال مسؤولون دفاعيون يوم الأربعاء إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس المخابرات دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومنسق ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

ويمثل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك واشنطن في المحادثات التي دعا إليها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما يشارك عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في محادثات الدوحة.

وتبادلت إسرائيل وحماس اللوم في عدم التوصل إلى اتفاق، لكن في الفترة التي سبقت اجتماع يوم الخميس، لم يستبعد أي من الجانبين التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمح بقدر كبير من التصرف في التعامل مع بعض نقاط الخلاف الجوهرية.

وتتضمن نقاط الخلاف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والترتيب الزمني لإطلاق سراح الرهائن والقيود المفروضة على الوصول إلى شمال قطاع غزة.

وفي الفترة التي سبقت محادثات الخميس، أبلغت حماس، التي ترفض أي تدخل أمريكي أو إسرائيلي في سيناريوهات “اليوم التالي” للحرب في غزة، الوسطاء أنه إذا قدمت إسرائيل مقترحا “جادا” يتماشى مع مقترحات الحركة السابقة، فإنها ستواصل المشاركة في المفاوضات.

وقال القيادي الكبير في حماس سامي أبو زهري لرويترز يوم الخميس إن الحركة ملتزمة بعملية التفاوض وحث الوسطاء على ضمان التزام إسرائيل بالمقترح الذي وافقت عليه حماس في أوائل يوليو تموز، والذي قال إنه سينهي الحرب ويتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

ومع وصول المفاوضين إلى قطر، استمر القتال في غزة، حيث قصفت القوات الإسرائيلية أهدافا في مدينتي رفح وخان يونس في الجنوب.

والحرب المدمرة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي وزارة الصحة في غزة، ودفعت كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا إلى النزوح.

وقالت آية (30 عاما)، التي نزحت مع عائلتها إلى دير البلح في وسط قطاع غزة حيث لجأ مئات الآلاف بحثا عن ملاذ من القتال “كفى، نريد العودة إلى منازلنا في مدينة غزة، في كل ساعة تُقتل أسرة أو يُقصف منزل”.

وقالت لرويترز عبر تطبيق للمراسلة “نحن متفائلون هذه المرة. إما أن تكون هذه المرة أو لا تكون أبدا، أنا خائفة”.

وفي تل أبيب احتجت عائلات بعض الرهائن أمام مقر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وقال يوتام كوهين شقيق نيمرود كوهين أحد الرهائن في غزة “إلى فريق التفاوض – إذا لم يتم التوقيع على اتفاق اليوم أو في الأيام المقبلة خلال هذا الاجتماع، فلا تعودوا إلى إسرائيل. ليس لديكم سبب للعودة إلى إسرائيل دون اتفاق”.

وتم احتجاز الرهائن خلال هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، مما أدى إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.