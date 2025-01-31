جولة لماركو روبيو على أميركا الوسطى للدفع بسياسة “أميركا أولا”

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تقضي التقاليد عادة بأن يقصد أي وزير خارجية أميركي يعين حديثا في أول رحلة له إلى الخارج دولا حليفة كبرى ليؤكد متانة العلاقة معها، غير أن ماركو روبيو لن يلتزم بهذا التقليد.

ويبدأ روبيو اعتبارا من السبت جولة على خمس دول صغيرة من أميركا الوسطى للدفع بشكل نشط بشعار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب “أميركا أولا”، على أن يستهل هذه الزيارة في بنما وسط الجدل حول قناة بنما.

واختيار هذه المنطقة ليس من قبيل الصدفة. فمنذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، أطلق ترامب برنامجا واسعا لطرد المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وهذه البلدان تشكل مع هوندوراس مصدرا كبيرا للمهاجرين الطامحين إلى تحقيق الحلم الأميركي.

اختار روبيو، أول وزير خارجية أميركي يتحدر من أميركا اللاتينية ويتحدث الإسبانية بطلاقة، التوجه أولا إلى بنما التي توعد ترامب بـ”استعادة” السيطرة على قناتها للتصدي للنفوذ الصيني.

وسيزور بعد ذلك السلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان، وهي دول تلقت الإنذار بشأن قضية الهجرة غير القانونية بعد الأزمة التي وقعت مع كولومبيا بهذا الصدد الأحد الماضي.

فهدد ترامب بوغوتا بحرب تجارية، بعدما رد الرئيس اليساري غوستافو بيترو طائرتين عسكريتين أميركيتين تنقلان مهاجرين كولومبيين رحّلتهم الولايات المتحدة، بالرغم من التزامات خطية قطعها بحسب واشنطن.

وتراجع الرئيس الأميركي أخيرا عن تهديده بفرض رسوم جمركية بعد تغيير بيترو موقفه، في ختام التصعيد غير المسبوق بين البلدين، غير أن القيود على تأشيرات الدخول تبقى سارية.

– “إمبريالية” –

وفي مقابلة مع إذاعة “سيريوس إكس إم” SiriusXM بُثت الخميس، قال روبيو إنه يريد تعزيز شراكات الولايات المتحدة في المنطقة، مشددا على أن ذلك يصب في مصلحة هذه الدول.

وأضاف “أعتقد أننا سنرى قارة أميركية أكثر أمنا (…) وستكون مصالحنا في قناة بنما أكثر أمنا”.

ويرى خبراء أن أسلوب ترامب يذكر في نواح كثيرة بـ”دبلوماسية العصا” السارية في أوائل القرن العشرين، عندما كانت الولايات المتحدة تستخدم التهديد بالقوة للحصول على ما تريد، بما في ذلك أثناء بناء قناة بنما.

وقال ليلاند لازاروس من جامعة فلوريدا الدولية إن “تصريحات ترامب التي يبدي فيها عزمه على استعادة القناة تبعث أشباح الماضي، أشباح الإمبريالية الأميركية”.

وأوضح أن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو الذي تولى بلده السيطرة على القناة في 1999، سارع إلى تأكيد عزمه على “حماية سيادته”.

لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن بنما تتحرك بعيدا عن الأضواء بشأن الصين إذ طلبت إجراء تدقيق حول شركة “هاتشيسون هولدينغز”، وهي الشركة المتمركزة في هونغ كونغ والتي تدير المرفأين عند طرفي القناة.

– “علاقة جيدة” –

وقالت مورين ماير من “مكتب واشنطن حول أميركا اللاتينية|، وهي منظمة أميركية تعمل على دعم حقوق الإنسان في المنطقة، إنها تتوقع أن تتخوف دول أميركا اللاتينية من أن تصبح العلاقة مع الولايات المتحدة باتجاه واحد.

لكنها لفتت إلى أن هذه الدول عازمة على أن تتفادى بأي ثمن التعرض لرسوم جمركية، وهو السلاح المطلق بيد ترامب.

وقالت إن “كلا من هذه الدول لديها مصلحة خاصة في أن تقيم علاقة جيدة مع إدارة ترامب”.

ومن المتوقع أن يغتنم روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين ومعارض بشدة للحكومة الشيوعية في كوبا، جولته للدفاع عن الحكومات المحافظة في هذه الدول.

وهذا ما ينطبق بصورة خاصة على السلفادور حيث يلقى الرئيس نجيب بوكيلي الثناء للحرب الضارية التي يشنها على مهربي المخدرات والجريمة المنظمة، رغم انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وحضر نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جونيور العام الماضي تنصيب بوكيلي لولاية ثانية.

وفي جمهورية الدومينيكان، يعتمد الرئيس لويس أبي نادر سياسة لا تختلف كثيرا عن نهج ترامب، واعدا بطرد الهايتيين المقيمين بصورة غير قانونية وبناء جدار على حدود بلاده مع أفقر دول القارة.

أما في غواتيمالا، فمن المتوقع أن تكون هذه المحطة من جولة روبيو مختلفة.

فأثار الرئيس برناردو أريفالو مفاجأة عام 2023 بفوزه في الانتخابات بناء على برنامج لمكافحة الفساد بعد معركة سياسية وقضائية طويلة مع النخب المحافظة في البلد.

لكنه سارع إلى التعاون مع ترامب، فاستقبل المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة.

وقالت ماير إن “أريفالو يسعى إلى الحصول على دعم إدارة ترامب لأنه على يقين بأن حكومته نفسها واجهت تهديدا من قوى داخلية غالبا ما ارتبطت بعلاقات وثيقة مع أعضاء في الحزب الجمهوري” الأميركي.

شت/دص/م ن