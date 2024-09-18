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جولد أبوللو: الأجهزة التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيعنا

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تايبه (رويترز) – قال هسو تشينج كوانج مؤسس شركة جولد أبوللو التايوانية للصحفيين يوم الأربعاء إن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان يوم الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.

وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متزامن.

وقال هسو إن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صنّعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وأضاف “المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية”.

ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.

وتابع بالقول “نحن شركة مسؤولة. وهذا أمر محرج للغاية”.

وقال مصدران مطلعان على عمليات جماعة حزب الله لرويترز هذا العام إن مقاتليها بدأوا في استخدام الأجهزة حتى لا تتمكن إسرائيل من رصد مواقعهم.

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