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جولد أبوللو التايوانية: شركة في المجر صنعت أجهزة البيجر التي تعرضت للتفجير في لبنان

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نيو تايبه (تايوان) (رويترز) – قالت شركة جولد أبوللو التايوانية يوم الأربعاء إن شركة بي. إيه.سي كونسلتينج، ومقرها بودابست، لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية وصنعت طراز أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) المستخدمة في التفجيرات في لبنان يوم الثلاثاء.

وأضافت جولد أبوللو في بيان “فيما يتعلق بطراز جهاز البيجر إيه.آر-924 الذي ورد في أحدث التقارير الإعلامية، نوضح أن هذا الطراز يتم إنتاجه وبيعه بواسطة بي.إيه.سي”.

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