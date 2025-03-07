جيشان وهدف واحد: وقف الهجرة غبر النظامية من المكسيك إلى الولايات المتحدة

afp_tickers

4دقائق

على أحد جانبي الحدود، يضع جنود أميركيون أسلاكا شائكة. وعلى الجانب الآخر، يراقب جنود مكسيكيون فتحة في الجدار الحدودي ولكليهما هدف واحد: الحد من الهجرة غير النظامية.

ونشرت المكسيك والولايات المتحدة آلاف الجنود على حدودهما الممتدة على 3100 كيلومتر منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وإعلانه فورا “حالة طوارئ” على الحدود.

ويبدو أن الجهود تؤتي ثمارها: أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية عن انخفاض بنسبة 65 % في عمليات اعتراض مهاجرين في كانون الثاني/يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024.

وقال عنصر في الحرس الوطني المكسيكي لوكالة فرانس برس خلال دورية على مشارف مدينة تيخوانا الحدودية “إذا كان هناك في السابق مئة عملية عبور يوميا، الآن لا يزيد عددها عن خمس. يوم أمس، لم تسجّل أي عملية عبور”.

وأرجع المصدر الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، الانخفاض في عدد عمليات العبور إلى التنسيق بين عناصر دوريات الحدود الأميركية والمكسيكية، بما في ذلك من خلال مجموعة على تطبيق واتساب يتبادلون فيها البيانات والصور ومقاطع فيديو لعملياتهم.

وكثفت المكسيك جهودها لاحتواء الاتجار بالفنتانيل والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، في محاولتها معالجة هاتين القضيتين اللتين استخدمهما ترامب لتبرير الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة التي فرضها على السلع المكسيكية.

وبعد مكالمة أجراها الخميس مع نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم، وافق ترامب على تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى 2 نيسان/أبريل.

وكتب على منصته “تروث سوشال” أن البلدين “يعملان معا على الحدود لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة، ووقف تهريب الفنتانيل”.

– معسكر –

تجري قوات مسلحة مكسيكية دوريات على المنحدرات القاسية في منطقة على حافة تيخوانا تُعرف ب”إيغلز نست”، وهي نقطة عبور معروفة للمهاجرين الذين غالبا ما يسترشدون بمهربين.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، إلى الغرب، تقع مدينة سان دييغو الأميركية على مسافة نحو 15 ساعة سيرا.

منذ 20 شباط/فبراير، أقام نحو 30 جنديا معسكرا قرب الحدود، على تلة محاطة بمنازل متداعية وطرق ترابية وحظائر دجاج وقمامة.

وقال عنصر الحرس الوطني إنه بسبب الأراضي الوعرة، لا يوجد جدار على امتداد هذا الجزء من الحدود، ما يجعله نقطة عبور رئيسية.

ورغم الوجود العسكري المتزايد، ما زال بعض المهاجرين يخاطرون بمحاولة العبور، مثل زوجين باكستانيين تم اعتراضهما في 26 شباط/فبراير مع طفلهما.

وتم تسليمهم لسلطات الهجرة المكسيكية، بعدما طلب الحرس الوطني من هيئة الجمارك وحماية الحدود التحقق ما إذا كان للبالغَين سجلات إجرامية.

اكم/الح/كام