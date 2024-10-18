جيش إسرائيل: نستدعي لواء إضافيا من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على الجبهة الشمالية

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة إنه يستدعي لواء إضافيا من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على إكس “بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية حيث يتيح تجنيد اللواء مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله الإرهابي وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم”.