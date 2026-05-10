جيش إيران: سفن الدول الملتزمة بعقوبات أمريكا ستواجه صعوبات في عبور هرمز

دبي 10 مايو أيار(رويترز) – نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا القول اليوم الأحد إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن.

وفي سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون بأنهم يعملون على صياغة مشروع قانون لإضفاء الطابع الرسمي على إدارة إيران لمضيق هرمز، يتضمن بنودا تحظر مرور سفن “الدول المعادية”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

