جيش إيران: سفن الدول الملتزمة بعقوبات أمريكا ستواجه صعوبات في عبور هرمز

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 10 مايو أيار(رويترز) – نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا القول اليوم الأحد إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن.

وفي سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون بأنهم يعملون على صياغة مشروع قانون لإضفاء الطابع الرسمي على إدارة إيران لمضيق هرمز، يتضمن بنودا تحظر مرور سفن “الدول المعادية”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )