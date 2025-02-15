حافلة تقل سجناء ومعتقلين فلسطينيين محررين تغادر سجنا إسرائيليا

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القاهرة (رويترز) – أظهر بث مباشر يوم السبت مغادرة أول حافلة تقل سجناء ومعتقلين فلسطينيين محررين من سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ومن المقرر إطلاق سراح نحو 369 سجينا ومعتقلا فلسطينيا يوم السبت بعد أن سلمت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الرهائن الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبانوف إلى الصليب الأحمر مع نجاح جهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر في الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين حماس وإسرائيل والذي أوقف القتال منذ ما يقرب من شهر.