حاكم: الشرطة التركية تعتقل 97 طالبا جراء احتجاجات في جامعة

reuters_tickers

1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قال داود غول حاكم إسطنبول إن الشرطة التركية ألقت القبض على 97 طالبا في جامعة بوازيجي (البسفور) على خلفية احتجاج مناهض لعقد داعية إسلامي ندوة في حرم الجامعة.

ونظم الطلاب المظاهرة احتجاجا على الندوة التي عقدها الداعية نور الدين يلدز المعروف أيضا بآرائه المثيرة للجدل المتعلقة بالزواج المبكر. ونظم ناد طلابي بالجامعة تلك الندوة.

وقال غول في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إنه جرى اعتقال 97 طالبا في المجمل عندما حاولوا اختراق حاجز أقامته الشرطة بحرم الجامعة، مضيفا أن 13 شرطيا أصيبوا إثر سقوطهم في حفرة ناجمة عن أعمال بناء عمقها خمسة أمتار خلال الاشتباكات.

وتصدر طلاب الجامعات الاحتجاجات في تركيا في الأشهر القليلة الماضية بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكثيرا ما نظم طلاب وأساتذة في جامعة البسفور احتجاجات في السنوات القليلة الماضية ضد ما يقولون إنه تدخل من الحكومة في الأوساط الأكاديمية.