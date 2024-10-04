حاكمة ولاية ميشيجان تطالب بمزيد من الجهد لمساعدة الأمريكيين العالقين في لبنان

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واشنطن 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – حثت جريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيجان الحكومة الأمريكية على بذل المزيد من الجهد لإنقاذ الأمريكيين العالقين في لبنان وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على البلاد.

وقالت في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “نسمع بالفعل تقارير عن وفيات مؤكدة ونخشى أن يكون هناك المزيد. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يعاني ناخبونا وأسرهم”. وأطلع مكتبها رويترز يوم الخميس على الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الثلاثاء.

وقُتل أمريكي من ديربورن بولاية ميشيجان يدعى كامل أحمد جواد في غارة جوية إسرائيلية في لبنان يوم الثلاثاء، وفقا لابنته وصديق له وعضوة الكونجرس الأمريكي التي تمثل دائرته الانتخابية. وقال مكتب النائبة الديمقراطية الأمريكية رشيدة طليب إنه مواطن أمريكي.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأحدث في لبنان عن مقتل المئات وجرح الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين يوم الخميس إن واشنطن تقدم للمواطنين الأمريكيين “أكبر عدد ممكن من الخيارات لمغادرة” لبنان.

وأضاف “نعمل مع شركات الطيران لحجز مقاعد للمواطنين الأمريكيين. كما نعمل على زيادة القدرة التجارية من خلال تنظيم رحلات إضافية”، موضحا أن أكثر من 250 أمريكيا وأفراد أسرهم استقلوا مثل هذه الرحلات حتى الآن.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن نحو 7 آلاف مواطن أمريكي في لبنان سجلوا لدى الحكومة الأمريكية لتلقي معلومات حول مغادرة البلاد، رغم أنهم لم يطلبوا جميعا المساعدة للمغادرة.