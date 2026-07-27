حاكم البنك المركزي الاندونيسي يستقيل قبل نهاية ولايته (الحكومة)

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استقال حاكم البنك المركزي في اندونيسيا الإثنين قبل نهاية ولايته بحسب ما أعلنت الحكومة، وذلك في ظلّ معاناة البلاد من تراجع قيمة العملة ومشاكل اقتصادية أخرى ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدولة براسيتيو هادي للصحافيين في جاكرتا إن الرئيس برابوو سوبيانتو قبل استقالة بيري وارجيو الذي شغل منصب حاكم بنك إندونيسيا منذ العام 2018.

وكانت ولايته الثانية تنتهي في العام 2028.

وأشار بيري إلى أسباب شخصية وراء استقالته التي قدمها في 25 يوليو/تموز، من دون أن يُفصح عن المزيد من التفاصيل.

وقال براسيتيو إن الرئيس قدّم شكره وتقديره العميق لبيري “على تفانيه طوال سبع سنوات تقريبا قضاها في قيادة بنك إندونيسيا”.

وأضاف أنه تم تعيين النائب الأول لحاكم البنك ديستري دامايانتي حاكما بالوكالة.

وتضرّرت العملة الإندونيسية بشدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، وتُعد العملة الأندونيسية الأسوأ أداء في آسيا اذ فقدت نحو 7% من قيمتها منذ بدء الحرب.

ورفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساسية هذا العام ليصل إلى 5,75%.

ويُعدّ اقتصاد إندونيسيا الأكبر في جنوب شرق آسيا، ومستوردا صافيا للنفط. وأصرّت الحكومة على مواصلة دعم أسعار الوقود بشكل كبير رغم التكاليف الباهظة التي تتكبّدها الخزينة العامة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 3,34% في حزيران/يونيو، وأدّى تزايد الضغوط الاقتصادية إلى احتجاجات طلابية طالبت الحكومة بوقف الإنفاق المفرط لا سيما برنامج وجبات مجانية بلغت تكلفته مليار دولار، وتمّ تقليصه لاحقا.

كما انتقد الطلاب قرار الحكومة برفع سعر الوقود غير المدعوم بمقدار الثلث.

وخسر سوق الأسهم الإندونيسي نحو ثلث قيمته في العام 2026.

دسا/س ح