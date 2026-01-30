The Swiss voice in the world since 1935
حاكم الشارقة يتلقّى أعلى وسام شرف ثقافي سيادي في البرتغال

منح الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي القلادة الكبرى لوسام “كامويش”، أعلى وسام شرف ثقافي سيادي في البرتغال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ويُعد الشيخ سلطان أوّل شخصية على المستوى العربي والسادسة على المستوى العالمي تنال وسام “كامويش”، وفق ما أوضحت “وام”.

جاء ذلك خلال حفل أقامه رئيس البرتغال لحاكم الشارقة، الخميس، في قصر الرئاسة في لشبونة، بحضور رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين.

