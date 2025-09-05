حاكم الشارقة يدعم إعادة تأهيل مسرح “بيروت الكبير”

afp_tickers

1دقيقة

خصّص حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسم دعماً مادياً لإعادة تأهيل مسرح “بيروت الكبير” ضمن الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الرامية إلى ترميم المبنى التاريخي للمسرح في العاصمة اللبنانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الخميس أنّ رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبد الله بن محمد العويس حضر حفل الإعلان عن مساهمة الإمارة في إعادة تأهيل مسرح “بيروت الكبير” والذي أقيم في العاصمة اللبنانية بحضور غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني وأودري أزولاي المديرة العامة لـ”اليونسكو” وإبراهيم زيدان رئيس بلدية بيروت وعدد كبير من المسؤولين والمثقفين والفنيين والمهندسين.

ولم توضح الوكالة الإماراتية الرسمية قيمة الدعم المالي الذي سيقدمه حاكم الشارقة للمشروع.

وفي كلمته، أكد العويس أهمية الجهود الدولية والتعاون الثقافي المشترك من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي العربي والعالمي.

هت