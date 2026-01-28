حاكم المركزي الكندي: ولَّى زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة

قال حاكم المصرف المركزي الكندي تيف ماكلم الأربعاء إن زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة قد “ولّى”، مكررا التحذير امن “تصدّع” النظام العالمي بسبب سياسات واشنطن.

ولفت ماكلم إلى أنه “من الواضح تماما أن زمن التجارة المفتوحة القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة قد ولّى”، بعد أيام على تحذير كارني الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن نهجه أحدث “تصدّعا” في النظام الاقتصادي العالمي.

وكان كارني دعا خلال مشاركته الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، القوى المتوسطة إلى توحيد الصفوف في وجه قوى “الهيمنة”.

موقف كارني أثار حفيظة ترامب الذي توجّه إليه من المنبر نفسه بالقول “إن كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكر ذلك يا مارك، في المرة المقبلة التي تدلي فيها بتصريحاتك”.

لاحقا جدّد ترامب تلويحه بفرض رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة إذا مضت أوتاوا في إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين.

تعكس التصريحات حدّة التوترات القائمة بين الجارتين في أميركا الشمالية، على الرغم من مكالمة هاتفية جرت الإثنين بين الرجلين وصفها كارني بأنها “جيدة”.

