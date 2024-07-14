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حاكم دبي: تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع بالإمارات

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القاهرة (رويترز) – أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الأحد عن تشكيل وزاري جديد في دولة الإمارات يشمل انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لحكومة الدولة نائبا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرا للدفاع.

وجاء في المنشور “بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة … واستمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات .. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائبا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرا للدفاع في دولة الإمارات”.

وتابع “ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات”.

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