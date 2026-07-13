حاكم كارولاينا الجنوبية يعيّن شقيقة ليندسي غراهام خلفا موقتا له

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عيّن حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر الاثنين شقيقة السناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام خلفا موقتا له في مجلس الشيوخ، بعد ساعات على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب حضّه فيه على اختيارها.

وستتولى دارلين غراهام نوردون منصب شقيقها في مجلس الشيوخ حتى انتهاء الولاية في كانون الثاني/يناير.

وقال ماكماستر لدى إعلانه تعيين نوردون “يشرّفني أن أطلب من شقيقته الصغرى دارلين غراهام أن تستكمل عمله”.

وقالت نوردون “كان ليندسي حاضرا على الدوام من أجلي، والآن سأكون أنا حاضرة من أجله”، وتابعت “كان شقيقي شخصا رائعا بكل معنى الكلمة، وقائدا استثنائيا، وإنسانا طيبا بحق”.

وكان ترامب أوصى بتعيين نوردون في المنصب، واعتبر أن ذلك “يشكل تكريما رائعا لليندسي الذي أحبّها كثيرا”.

وكان غراهام (71 عاما) من السياسيين الأكثر تشدّدا في ملف السياسة الخارجية ومقرّبا من ترامب.

وغراهام غير متزوّج ولا أولاد له، وكانت تربطه علاقة وثيقة للغاية بشقيقته دارلين غراهام نوردون.

وتوفيت والدتهما عندما كان غراهام في العشرين وكانت شقيقته في الثانية عشرة، وبعد أقل من عامين توفي والدهما جراء نوبة قلبية.

وكان غراهام حينها في الثانية والعشرين، فتبنّى شقيقته رسميا وتولّى إلى حدّ كبير تربيتها.

وتعيين نوردون في المنصب موقت.

فقد حُدِّد يوم 11 آب/أغسطس موعدا لانتخابات تمهيدية خاصة للحزب الجمهوري لاختيار مرشح لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي سيتولى الفائز فيها المنصب لست سنوات اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

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