The Swiss voice in the world since 1935
حالات الانتحار تشكل 1% من الوفيات حول العالم (منظمة الصحة العالمية)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

حذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن الانتحار يُسبب واحدا في المئة من الوفيات حول العالم، مبدية أسفها لعدم كفاية التقدم المُحرز في مواجهة هذه الحالات التي تشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفيات بين الشباب.

وقالت الرئيسة الحالية لقسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية ديفورا كيستيل خلال مؤتمر صحافي إن “الانتحار أودى بحياة ما يقرب من 727 ألف شخص في عام 2021 وحده”.

وأشارت المنظمة في تقرير جديد إلى أن الانتحار يمثل أحد الأسباب الرئيسية للوفيات بين الشباب في مختلف البلدان والسياقات الاجتماعية والاقتصادية.

ورغم الجهود العالمية المبذولة، كان التقدم بطيئا للغاية في تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الذي اعتُمد عام 2015)، والذي يهدف إلى خفض معدلات الانتحار بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وأوضحت كيستيل أنه في حال “استمر الاتجاه الحالي، فلن يتجاوز الانخفاض 12%” خلال خمس سنوات.

على الصعيد العالمي، انخفض معدل الانتحار بنسبة 35% بين عامي 2000 و2021، وظل مستقرا خلال جائحة كوفيد رغم زيادة عوامل الخطر، بحسب التقرير.

يحدث ما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) حالات الانتحار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يعيش غالبية سكان العالم.

لكن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن البلدان ذات الدخل المرتفع لديها معدلات انتحار أعلى نسبة لعدد السكان.

وأفادت المنظمة في بيان أن الانتحار لا يزال نتيجة قصوى لبعض اضطرابات الصحة العقلية.

يعاني أكثر من مليار شخص من هذه الاضطرابات، وأكثرها شيوعا القلق والاكتئاب، وهو رقم ينمو بوتيرة أسرع من عدد سكان العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأبدت المنظمة قلقا خاصا إزاء اضطرابات الصحة العقلية بين الشباب الذين عانوا بشكل خاص خلال جائحة كوفيد، وهم أكثر عرضة لوسائل التواصل الاجتماعي.

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان إن “تطوير خدمات الصحة النفسية يُعدّ أحد أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحا”.

للاضطرابات النفسية عواقب اقتصادية وخيمة، إذ إن تكاليف الرعاية الصحية مرتفعة، لكن ثمة تكاليف أكبر لها طابع غير مباشر، لا سيما لناحية فقدان الإنتاجية، بحسب منظمة الصحة العالمية التي تُشير إلى أن الاكتئاب والقلق وحدهما يُكلّفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا.

ابو/جك/لين

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

