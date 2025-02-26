حال طوارئ وحظر تجوّل ليلي في تشيلي بسبب انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء البلاد

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أعلنت السلطات في تشيلي الثلاثاء حال الطوارئ وفرضت حظر تجوّل ليليا في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة سانتياغو، إثر انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق شاسعة من جراء عطل في الشبكة على الأرجح.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها في مؤتمر صحافي “سنفرض حظر تجوّل من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا”.

وأتى هذا القرار إثر فوضى عارمة سادت البلاد من جراء انقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين في سائر أنحاء البلاد.

وبحسب وكالة الاستجابة للكوارث فقد انقطع التيار الكهربائي عن منطقة شاسعة تمتد من أريكا في الشمال إلى لوس لاغوس في الجنوب. ويقطن هذه المنطقة أكثر من 90% من إجمالي عدد سكّان البلاد البالغ 20 مليون نسمة.

وهذا أسوأ عطل يطال شبكة الكهرباء في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وانقطع التيار الكهربائي عصر الثلاثاء ممّا أدّى خصوصا إلى توقف مترو سانتياغو عن العمل.

وقالت شركة المترو التي تنقل يوميا 2.3 مليون راكب إنّ موظفيها يعملون في كل المحطات “لتأمين إخلاء آمن” للركاب الذين علقوا داخل القطارات.

واستبعدت الحكومة أن يكون انقطاع التيار الكهربائي ناجما عن هجوم أو عملية تخريبية، مرجّحة أن يكون السبب هو تعرّض الشبكة لزيادة في الأحمال تفوق قدرتها.

وعلى غرار سائر البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي فإنّ تشيلي هي اليوم في منتصف فصل الصيف.

فل/بم