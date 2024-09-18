حاملة طائرات صينية تعبر المياه شمال شرق تايوان

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دخلت حاملة الطائرات الصينية لياونينغ والقطع المرافقة المياه شمال شرق تايوان الأربعاء وواصلت طريقها باتجاه جنوب شرق جزر يوناغوني، على ما قالت حكومة تايبيه.

و”خلال تلك الفترة، راقبت القوات المسلحة الوضع واستجابت وفقا لذلك”، حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع التايوانية.

جاء ذلك بعد أن تعقب الجيش الصيني طائرة أميركية حلقت فوق مضيق تايوان الثلاثاء، حسبما أعلن الجيش الصيني متعهدا “الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية”.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني لي شي في بيان إن “في 17 أيلول/سبتمبر حلقت طائرة دورية أميركية مضادة للغواصات من طراز بي-8إيه عبر مضيق تايوان”.

وأضاف أن “قوات المسرح في حالة تأهب قصوى دائمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار الإقليمي”.

تعتبر بكين تايوان التي تحظى بحكم ذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتطالب بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني.

وسبق أن أبحرت حاملتا الطائرات الصينيتان لياونينغ وشاندونغ عبر مضيق تايوان عدة مرات في السنوات الأخيرة مع تكثيف بكين الضغوط العسكرية والسياسية على الجزيرة.

وأعلن الجيش التايواني عن انتشار شبه يومي لسفن حربية صينية في مياه الأرخبيل فضلا عن طلعات جوية لمقاتلات وإطلاق مسيرات حول الجزيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الأربعاء برصد تسع طائرات عسكرية صينية و13 سفينة تابعة لسلاح البحرية وسفينة حكومية واحدة خلال فترة 24 ساعة انتهت الساعة 6,00 صباحا(22,00 ت غ الثلاثاء).

وقالت في بيان آخر إن 15 طائرة حربية صينية أخرى رُصدت الأربعاء، منها 12 عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان “خلال إجراء تدريب مشترك جو-بحر” مع سفن بحرية صينية.

وأضافت أن “جيش التحرير الشعبي أطلق أيضا عدة صواريخ في منطقة غانسو الداخلية”

او/غد/ص ك