حاملة طائرات للبحرية الأمريكية تصطدم بسفينة تجارية قرب مصر دون أضرار

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – أعلنت البحرية الأمريكية يوم الخميس أن حاملة طائرات تابعة لها اصطدمت بسفينة تجارية بالقرب من مصر لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم يسفر التصادم عن إصابات.

وذكرت البحرية في بيان إن حاملة الطائرات هاري إس. ترومان اصطدمت بسفينة بشيكتاش-إم في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في أثناء عملها بالقرب من بورسعيد في مصر.

وأضافت “لم يعرض الاصطدام حاملة الطائرات هاري إس. ترومان للخطر حيث لم ترد تقارير عن حدوث تسرب المياه إلى داخلها أو وقوع إصابات. ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة”.