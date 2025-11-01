حبس وزير التعليم المكلف في حكومة طرابلس على ذمة التحقيق لإضراره “بالمصلحة العامة”

(رويترز) – قال مكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت في بيان إن النيابة العامة أمرت بحبس وزير التعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على ذمة التحقيق وذلك “لإضرارهم بالمصلحة العامة وإخلالهم بالحق في التعلم”.

وجاء في البيان أن النيابة العامة أجرت تحقيقا حول إجراءات التعاقد على طباعة الكتب المدرسية وكشفت التحقيقات عن “أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة”.

ولم يفصح المكتب عن اسمي وزير التعليم المكلف ولا مدير عام مركز المناهج التعليمية.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا عن “إهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة”.

وانطلق العام الدراسي في ليبيا في الربع الأخير من سبتمبر أيلول لكن لم يتمكن كافة الطلاب من استلام الكتب الدراسية، حيث اتجهت بعض المدارس لطباعة بعض الدروس وتوزيعها لتفادي التأخر في الحصص الدراسية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي، انزلقت ليبيا المصدرة للنفط في فوضى عارمة ولم تنعم بسلام يذكر وانقسمت في عام 2014 بين إدارتين متنافستين على السلطة مع جهود دولية لتوحيد وجهات النظر بين الفرقاء وإجراء انتخابات عامة.

