حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر عرفات

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

26 مايو أيار (رويترز) – بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات اليوم الثلاثاء بملابس الإحرام البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم في الرحلة الإيمانية التي تتوق لها قلوب المسلمين بأنحاء الأرض.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى بعد قضاء يوم التروية هناك اقتداء برسول الله محمد وسط انسيابية تامة في الحركة في ظل متابعة دقيقة من وزارة الحج والعمرة السعودية والسلطات الأمنية والصحية والخدمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن “الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة”، مشيرا إلى عدم رصد “أي حالات لتفش أو أوبئة مؤثرة”.

ونصح المتحدث الحجاج بالحرص على الإكثار من شرب المياه والسوائل واستخدام المظلات الشخصية مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

وقالت حاجة مصرية لرويترز بعد أن وصلت إلى مشعر عرفات “شعور لا أستطيع وصفه… إن ربنا كتب لنا الوصول إلى هذا المكان، وزيارة مكان الرسول ‘عليه الصلاة والسلام‘ زاره، دي بركة كبيرة وفضل من ربنا”.

ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع إلى خطبة يوم عرفة اقتداء بسنة الرسول محمد.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

