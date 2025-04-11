حجز أكثر من 25 طنا من مخدر الحشيشة في المغرب

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أعلنت الشرطة المغربية إجهاض محاولة تهريب دولية لكمية قياسية من مخدر الحشيشة تناهز 25 طنا، كانت على متن شاحنة بضائع، وتوقيف شخصين.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن “عملية نوعية” لشرطة مدينة قاسم شمال غرب البلاد أسفرت “عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن خمسة وعشرين طنا و45 كيلوغراما من مخدر الشيرا (الحشيشة)، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع”.

وأوضحت أن العملية جرت بعد ظهر الخميس “على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، وهي مصلحة الاستخبارات الداخلية، مكنت من اعتراض تلك الشاحنة.

وأشارت إلى أن المخدرات المحجوزة “معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية”، من دون تحديد وجهتها.

أسفرت العملية أيضا عن توقيف سائق الشاحنة ومساعده (36 و39 عاما) وتم إخضاعهما لبحث قضائي، وهما من ذوي السوابق القضائية، وفق ما أفاد نفس المصدر.

يعد المغرب تاريخيا من أبرز منتجي مخدر الحشيشة في العالم، لكنه أطلق منذ العام 2021 برنامجا تدريجيا لتقنين زراعتها لاستعمالات صناعية وصيدلية، في ثلاثة أقاليم شمال غرب البلاد.

وصادرت الشرطة العام الماضي أكثر من 123 طنا منها كانت موجهة للتهريب أساسا إلى أوروبا الغربية.

كو/إسب/ح س