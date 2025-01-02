حداد في مونتينيغرو غداة مقتل 12 شخصا برصاص رجل مخمور

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بدأ في مونتينيغرو الخميس حداد وطني لمدة ثلاثة أيام تكريما لأرواح 12 شخصا، بينهم طفلان، قتلهم بالرصاص رجل مخمور أطلق النار في مطعم بقرية جنوبي البلاد قبل أن ينتحر.

وقالت المدّعية العامة أندريانا ناستيك للصحافيين في بلدة سيتينيي جنوبي البلاد “قُتل 12 شخصا بينهم طفلان”. وكان قد ورد في حصيلة أولى لهجوم الأربعاء مقتل عشرة أشخاص.

وأعلنت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن المسلح البالغ 45 عاما انتحر بإطلاق النار على رأسه بعدما حوصر إثر مطاردة استمرت ساعات. وتوفّي متأثرّا بجروحه خلال نقله إلى المستشفى.

وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة الخامسة والنصف عصرا (16,30 ت غ) في قرية باجيس القريبة من سيتينيي، وفقا للشرطة.

وبحسب المدّعية العامة فإنّ الضحايا قُتلوا في خمسة مواقع مختلفة، أولّهم أربع قُتلوا في المطعم.

وقتل في الحادثة صاحب المطعم وولداه وشقيقه، فضلا عن شقيقة المهاجم، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الطفلين القتيلين هما “من مواليد 2011 و2016” وأن الضحايا الآخرين هم ثلاث نساء وسبعة رجال.

وأصيب أربعة أشخاص أيضا بجروح خطرة ونقلوا إلى مستشفى في العاصمة بودغوريتشا.

وقال مدير المستشفى ألكسندر رادوفيتش للصحافيين صباح الخميس إن ثلاثة أشخاص ما زالوا في حالة حرجة، أحدهم أصيب في الرأس، وهو في وضع حرج للغاية.

وكانت شوارع سيتينيي وباجيس خالية صباح الخميس، وتمركزت دورية للشرطة أمام منزل المسلح عند مدخل القرية، بحسب مصور في وكالة فرانس برس.

وليل الخميس، نظّمت في سيتينيي وفي بودغوريتشا أمسية تخليدا لذكرى الضحايا.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال دانيلو زيسيفيتش وهو من سكان سيتينيي القلائل الذين قبلوا التحدّث للإعلام “قتل أطفال… سفاهة مطلقة. هذه ليست جريمة بل أسوأ من ذلك”.

– “مأساة رهيبة” –

من جهته، قال رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش لقناة “آر تي سي جي” التلفزيونية الرسمية “لقد شهدنا مأساة رهيبة في سيتينيي، في قرية باجيتس”.

وأوضح قائد الشرطة لازار سيبانوفيتش خلال مؤتمر صحافي أنّ المهاجم البالغ 45 عاما “تشاجر مع زبون كان قد أمضى معه جزءا كبيرا من اليوم، وبعدما شرب كميات كبيرة من الكحول، عاد إلى منزله وأتى بسلاح وقتل أربعة أشخاص” قبل أن يتوجه إلى المواقع الأخرى التي أطلق فيها النار.

وأفاد بأن “كلّ هؤلاء الأشخاص أمضوا اليوم معا في المطعم” و”تناولوا الكحول”.

وقال إن “دورية للشرطة وجّهت إلى موقع خاطئ في بادئ الأمر، ما أخّر وصولها”.

وكانت الشرطة استبعدت في وقت سابق وقوع أي “مواجهة بين عصابات إجرامية منظمة”، مضيفة أن السلاح الناري كان مملوكا بشكل غير قانوني.

وأكد رئيس الوزراء أن إطلاق النار كان بمثابة “عراك في مطعم” انتهى بمأساة، وأنه سيعمل على تشديد المعايير في ما يتعلق بحيازة الأسلحة النارية.

وقال سبايتش “إنها مأساة يجب أن نسأل أنفسنا بعدها من الذي ينبغي السماح له بحيازة الأسلحة النارية في مونتينيغرو”.

ومن المقرّر أن يجتمع مجلس الأمن الوطني الجمعة لمراجعة “التحديات الرئيسية في الكشف عن الأسلحة غير القانونية ومصادرتها” بالإضافة إلى توظيف عناصر شرطة إضافيين، بحسب بيان حكومي.

وكان سبايتش قال في منشور على منصة إكس إنّ “كل الخيارات، بما في ذلك الحظر الكامل على حيازة الأسلحة” سيتم النظر فيها.

– “صدمة” –

بدوره، قال رئيس البلاد ياكوف ميلاتوفيتش إنه “شعر بالصدمة بسبب هذه المأساة في سيتينيي”.

وكتب على إكس مساء الأربعاء “أفكارنا هي مع العائلات التي فقدت أقرباء ومع سكان سيتينيي. مونتينيغرو برمتها تتعاطف معكم”.

ويعتبر هذا الحادث واحدا من الأكثر دموية في تاريخ البلد الصغير الواقع في البلقان.

ومن النادر أن تشهد هذه الجمهورية البلقانية الصغيرة عمليات إطلاق نار جماعي.

ويبلغ عدد سكّان مونتينيغرو 630 ألف نسمة بحوزتهم حوالى 245 ألف قطعة سلاح ناري، وفقا لبرنامج بحثي سويسري متخصّص.

وفي عام 2022 قتل رجل في بلدة سيتينيي عشرة من السكان في وضح النهار بينهم طفلان قبل أن يرديه أحد العابرين، بحسب النيابة العامة.

ويناهز عدد سكان سيتينيي 13 ألف نسمة، وهي العاصمة الملكية السابقة وتقع في وادٍ جبلي يعاني ركودا اقتصاديا كبيرا.

وتعتبر المنطقة وضواحيها معاقل للعصابات الإجرامية المنظمة، وتشهد اشتباكات متقطعة بين العصابات المتنافسة.

وفي حزيران/يونيو، قُتل شخصان في انفجار في مركز رياضي في سيتينيي، في هجوم مرتبط بالجريمة المنظمة.

وتعاني مونتينيغرو تفشّي الجريمة المنظمة والفساد، ووعدت السلطات بالتصدي لهاتين الآفتين بضغط من الاتحاد الأوروبي الذي يسعى هذا البلد للانضمام إليه.

رس/بم-ح س/بم