حرائق غابات عنيفة تجتاح جنوب أوروبا وتتسبب بإجلاء آلاف الأشخاص

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تواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات الخميس إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية.

وأسفرت الحرائق عن مقتل ثلاثة من عناصر الإطفاء، اثنان في فرنسا وواحد في إيطاليا.

وأكد فريق دولي من العلماء الخميس أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، ولا سيما استخدام الوقود الأحفوري، أدى إلى تفاقم موجة الجفاف الشديدة التي تشهدها أوروبا، وساهم في تسجيل درجات حرارة قياسية.

وفي جنوب غرب فرنسا، يواصل عناصر الإطفاء مكافحة حريقين كبيرين، أحدهما أتى على أكثر من ألفي هكتار شمال حوض أركاشون في جيروند، وهي منطقة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة بوردو. ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وأجلت سلطات جيروند الخميس ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص بشكل احترازي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السكان والسياح الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأماكن إقامتهم إلى 12 ألفا. وشمل الإجلاء ستة مخيمات سياحية ومجمعا سكنيا مخصصا للعراة يقع شمال كاب فيريه.

أما الحريق الآخر الذي اندلع في حقل ظهر الثلاثاء، فيشتعل في مقاطعة فار جنوب شرق فرنسا، وقد أتى على نحو 2500 هكتار، وأدى إلى إجلاء نحو 400 شخص.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، فقد اندلع أكثر من 12500 حريق منذ بداية العام، والتهمت النيران 44000 هكتار، أي أكثر مما احترق في عام 2022 عندما اجتاحت حرائق هائلة جنوب غرب البلاد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن أكثر من 12500 حريق اندلع في البلاد منذ بداية العام، فيما أتت النيران على نحو 44 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق تلك التي احترقت خلال عام 2022، عندما شهد جنوب غرب فرنسا حرائق واسعة النطاق.

وكان نونيز يتحدث من مركز إطفاء في بوردو، بعد لقائه عائلات اثنين من عناصر الإطفاء قُتلا الثلاثاء أثناء مكافحة حريق قرب مطار المدينة.

– أكثر من 40 درجة في إيطاليا –

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي مقتل أحد عناصر الإطفاء الأربعاء خلال مكافحته النيران في جنوب إيطاليا، حيث تلتهم عشرات الحرائق الغابات والنباتات في صقلية، وتؤججها الرياح الحارة.

وأفاد عناصر الإطفاء بإجلاء الأربعاء نحو مئة من السكان و22 مريضا من عيادة في وسط الجزيرة، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس المنطقة ريناتو شيفاني مساء الأربعاء “تم نشر ستة آلاف عنصر (من حراس غابات، وعناصر إطفاء، وعناصر حماية مدنية)، بالإضافة إلى 20 وسيلة جوية عاملة”، مضيفا أن نحو 50 حريقا من 344 حريقا تم الإبلاغ عنها الأربعاء، لا تزال مشتعلة.

وتم رصد أكثر من 160 حريقا خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة في كالابريا المجاورة.

وقال المسؤول المحلي في جهاز الحماية المدنية في مقطع فيديو إنّ عددا كبيرا من الحرائق يعود إلى أسباب إجرامية، مشيرا إلى أنّ “أشخاصا ذوي نوايا خبيثة” ربطوا قطع قماش مبللة بسائل قابل للاشتعال بذيول قطط شاردة لإشعال حرائق.

– موجة حرّ في إسبانيا –

في إسبانيا، اندلع الأربعاء حريق قرب مدينة طليطلة في جنوب غرب مدريد، ما استدعى إجلاء عدد من سكان بلدات في المنطقة وفرض إغلاق على إحداها، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ عبر اكس.

وفي مؤشر على سرعة انتشار الحريق، أرسلت السلطات وأجهزة الطوارئ رسالتي تنبيه إلى كل الهواتف المحمولة في المنطقة لتحذير السكان من الوضع.

تقع مدينة ألموروكس حيث بدأ الحريق، في منطقة قشتالة-لا مانتشا، على بُعد حوالى 70 كيلومترا جنوب غرب مدريد.

شهدت إسبانيا في الأيام الأخيرة اندلاع العديد من الحرائق. وتساهم موجة الحرّ التي اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين في انتشار هذه الحرائق بسرعة كبيرة، لا سيما في المناطق الصحراوية حيث تُعدّ الأراضي الشجرية وقودًا مثاليًا للنيران.

واندلعت حرائق عدة في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة. وبفعل موجة الحر التي تجتاح البلاد منذ يومين، تنتشر الحرائق بسرعة كبيرة، لا سيما في المناطق القاحلة، حيث تشكل الأحراش عاملا مثاليا لامتداد ألسنة اللهب.

يقع أكبر حريق غابات على الجانب الآخر من مدريد في مقاطعة غوادالاخارا، على بُعد حوالى 100 كيلومتر شمال العاصمة، وقد أتى على 32 ألف هكتار منذ الخميس الماضي.

أتى حريق هائل على نحو 15 ألف هكتار الأسبوع الفائت في مقاطعة سرقسطة في شمال شرق البلاد. وأسفر حريق آخر عن مقتل 13 شخصا قبل ذلك بأيام في مقاطعة ألميريا بجنوب شرق البلاد.

بور-ام/رك/ع ش