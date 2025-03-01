حرائق غابات في اليابان هي الأسوأ منذ عقود

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تكافح السلطات اليابانية السبت في مواجهة حرائق غابات تعد الأسوأ والأوسع انتشارا منذ عقود، وأسفرت حتى الآن عن مقتل شخص وإجلاء أكثر من ألف.

وتقدّر وكالة إدارة الحرائق والكوارث بأن النيران امتدت على مساحة 1200 هكتار في غابة أوفوناتو بمنطقة إيواتي (شمال)، منذ اندلاعها الأربعاء.

وأكد متحدث باسم الوكالة لفرانس برس “لا زلنا ندرس مساحة المنطقة التي تأثرت بالحرائق، لكنها الأكبر منذ حرائق الغابات في عام 1992”.

وأتت الحرائق حينها على 1030 هكتارا.

وأكدت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أنه 1700 عنصر إطفاء من مختلف أنحاء البلاد يشاركون في مكافحة النيران.

وأظهرت لقطات من الجو عرضتها قناة “ان اتش كاي” العامة، دخانا أبيض يتصاعد ويغطي جبلا بأكمله.

وأعلنت الشرطة العثور على جثة رجل قضى احتراقا الخميس.

الى ذلك، تمّ إجلاء أكثر من ألف شخص يقيمون في مناطق مجاورة للحرائق، بينما لحقت أضرار بأكثر من 80 مبنى في المنطقة، بحسب بلدية أوفوناتو.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

وإضافة الى الحريق الرئيسي، كانت النيران مندلعة السبت في موقعين آخرين، أحدهما في مكان آخر من إيواتي، والثاني في منطقة ياماناشي.

وسجلت اليابان 1300 حريق غابات خلال العام 2023، تركزت في الفترة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل مع جفاف الهواء وزيادة سرعة الرياح.

وبحسب البيانات الحكومية، تراجعت حرائق الغابات في الأعوام الماضية، عن المستويات القياسية التي سجلت خلال السبعينات من القرن الماضي.

وكان العام الماضي الأعلى حرارة في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات، حالها كحال دول أخرى في العالم مع تغذية غازات الدفيئة للتغير المناخي.

نف/كام/ناش