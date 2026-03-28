حرائق وستة جرحى قرب منطقة صناعية في أبوظبي إثر هجمات إيرانية
أعلنت الإمارات اندلاع حرائق وإصابة ستة أشخاص بجروح جراء سقوط شظايا قرب منطقة صناعية في أبوظبي إثر هجوم صاروخي إيراني السبت مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.
وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان أن السلطات في الإمارة تتعامل مع حريقين اندلعا “في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – كيزاد”، وذلك جراء “سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ بالستي”، مشيرا الى “تعرّض 5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة”.
وأفاد المكتب لاحقا بأن الحادث “أسفر عن وقوع حريق ثالث”، إضافة الى تسجيل “إصابة إضافية لشخص من الجنسية الباكستانية… ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ست إصابات بين الخفيفة والمتوسطة”.
وأكد أن “الجهات المختصة نجحت في السيطرة على الحرائق الثلاثة وتواصل الآن عمليات التبريد”.
