حرب إسرائيل وحزب الله تحتدم في الذكرى الأولى للحرب

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من ستيفن شير ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان في الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة التي اتسعت رقعتها في الشرق الأوسط.

وأقام إسرائيليون مراسم ونظموا احتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول مع امتداد صراع غزة في الشرق الأوسط ومخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقالت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ (فادي 1) وشنت هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأضافت أنها استهدفت مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنته في وقت لاحق من يوم الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 135 مقذوفا سقطت على إسرائيل يوم الاثنين حتى الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). ووردت أنباء عن إصابة 10 في منطقة حيفا واثنين آخرين على مسافة أبعد إلى الجنوب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ قصفا مكثفا على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وإن جنديين إسرائيليين قُتلا في المعارك عبر الحدود، ما يرفع عدد قتلى الجيش داخل لبنان حتى الآن إلى 11.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عشرة رجال إطفاء قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في جنوب لبنان، وأن ضربات جوية أخرى يوم الأحد أدت إلى مقتل 22 شخصا في منطقة كبيرة تشمل بلدات في الجنوب والشرق.

وقُتل نحو ألفي لبناني منذ أن بدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل قبل عام تضامنا مع حماس، وسقط معظم القتلى في الأسابيع القليلة المنصرمة.

ويصف الجيش الإسرائيلي عمليته البرية بأنها “محدودة ودقيقة”، إلا أن نطاقها يتسع بشكل مطرد منذ بدئها الأسبوع الماضي.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة، القوة العظمى الحليفة لإسرائيل، تعتقد أن العملية البرية في لبنان ما زالت محدودة.

وذكر الجيش يوم الاثنين أن جنودا من الفرقة 91 انتقلوا إلى جنوب لبنان بعد عمليات استمرت عاما في شمال إسرائيل حيث تبادلت قوات إسرائيلية إطلاق النار عبر الحدود مع حزب الله على مدى العام المنصرم.

وكان الجيش قال الأسبوع الماضي إن وحدات نظامية من المدرعات والمشاة تحركت إلى داخل لبنان بعد يوم من عبور وحدات من قوات خاصة الحدود. وذكر الجيش أنه لا توجد خطط لإرسال قوات في عمق لبنان وأن هدفه هو تأمين المناطق الحدودية التي يتمركز فيها مقاتلو حزب الله.

ونفذت إسرائيل يوم الاثنين أيضا في غضون ساعة غارات جوية على 120 هدفا في جنوب لبنان، منها غارات على وحدات قوة الرضوان الخاصة ووحدتي الصواريخ والمخابرات في حزب الله.

وقال الجيش في بيان “تأتي هذه العملية عقب سلسلة من الضربات بهدف تقويض قدرات حزب الله على القيادة والتحكم وإطلاق النار، بالإضافة إلى مساعدة القوات البرية في تحقيق أهدافها العملياتية”.

وأثار التصعيد مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول. وقالت إسرائيل إنها سترد وإنها تدرس الخيارات المتاحة أمامها. وتعد منشآت النفط الإيرانية من الأهداف المحتملة.