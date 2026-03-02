حرب إيران تتسع.. إسرائيل تقصف لبنان عقب هجمات لحزب الله

10دقائق

القدس/تل أبيب/دبي/بيروت 2 مارس آذار (رويترز) – شنت إسرائيل غارات جوية جديدة استهدفت طهران ووسعت حملتها العسكرية لتشمل هجمات على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على أهداف إيرانية قد يستمر لأسابيع.

وقالت إسرائيل إنها تهاجم مواقع مرتبطة بجماعة حزب الله في لبنان، أحد الحلفاء الرئيسيين لطهران في الشرق الأوسط، بعد أن أقرت الجماعة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل ثأرا لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وشنت إسرائيل غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، اليوم الاثنين، وهزت أكثر من عشرة انفجارات العاصمة اللبنانية. وقالت إسرائيل إنها استهدفت أيضا أعضاء بارزين في حزب الله بالقرب من بيروت.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في عام 2024 بعد أكثر من عام من القتال الذي أدى إلى إضعاف حزب الله بشدة. وتوسع الهجمات الأحدث بين حزب الله وإسرائيل نطاق الصراع الذي امتد في الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران يوم السبت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة الطيران.

وقالت الرئاسة اللبنانية يوم السبت إن السفير الأمريكي أبلغها بأن إسرائيل لن تصعد ضد لبنان ما لم تكن هناك أعمال عدائية من الجانب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله “مسؤول مسؤولية كاملة عن أي تصعيد” وأصدر إنذارات لسكان عشرات القرى في جنوب وشرق لبنان بضرورة إخلاء منازلهم.

وبعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي بوقت قصير (0500 بتوقيت جرينتش) دوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل بما شمل تل أبيب والقدس تحذيرا من هجوم إيراني جديد.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية صباح اليوم الاثنين إن موجة جديدة من الصواريخ تطلق من مناطق وسط إيران صوب “مواقع للعدو”.

* البيت الأبيض: الهجوم سيستمر بلا هوادة

قال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن سلاح الجو الإسرائيلي فرض تفوقا جويا فوق طهران، وإن موجة من الضربات الجوية على العاصمة استهدفت مراكز المخابرات والأمن والقيادة العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي الانفجارات سمع في مناطق مختلفة من العاصمة طهران صباح اليوم الاثنين، وسمع شهود من رويترز انفجارات مدوية في دبي والعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الكويت إن دفاعاتها الجوية اعترضت سبيل طائرات مسيرة هجومية لليوم الثالث على التوالي من الضربات الإيرانية على دول خليج عربية ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وأعلنت السلطات القبرصية ووزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين عن تعرض قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص لهجوم خلال الليل يشتبه أنه بطائرة مسيرة، مما أسفر عن أضرار مادية طفيفة دون وقوع إصابات.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض لرويترز إن ترامب سيتحدث في مرحلة ما مع القيادة الجديدة المحتملة لإيران لكن في الوقت الحالي ستستمر الحملة العسكرية، دون أن يحدد شخصيات بعينها في إطار تلك القيادة الجديدة.

وأضاف المسؤول “الرئيس ترامب قال إن القيادة الجديدة المحتملة لإيران أشارت إلى رغبتها في إجراء محادثات، وفي النهاية سيتحدث إليهم. لكن في الوقت الحالي ستتواصل عملية ملحمة الغضب بلا هوادة”.

وفي إيران، قال الرئيس مسعود بزشكيان أمس الأحد إن مجلس قيادة، مؤلف منه ومن رئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور، تولى مؤقتا مهام الزعيم الأعلى.

وفي منشور على إكس اليوم الاثنين، كتب علي لاريجاني الذي كان مستشارا لخامنئي إن بلاده لن تتفاوض مع ترامب. وقال إن الرئيس الأمريكي لديه “طموحات وهمية” وينتابه حاليا القلق بشأن المصابين والقتلى الأمريكيين.

* أول قتلى وجرحى أمريكيين

تم تأكيد أول خسائر بشرية بين صفوف القوات الأمريكية في الحملة، بما في ذلك مقتل ثلاثة من أفراد القوات المسلحة، أمس الأحد. وقال مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، لرويترز إن الجنود الأمريكيين قتلوا في قاعدة في الكويت.

وأشاد ترامب بالقتلى الثلاثة ووصفهم بأنهم “وطنيون أمريكيون حقيقيون”، لكنه حذر من احتمال وقوع المزيد من الخسائر البشرية، وقال “هذا هو الواقع”.

قد تشكل حملة عسكرية مطولة خطرا سياسيا كبيرا على الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة التي قد تحدد مصير الكونجرس. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس أمس الأحد، يؤيد نحو ربع الأمريكيين فحسب العملية العسكرية.

لكن في مقطع مصور نشر أمس الأحد، تعهد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران حتى “تتحقق جميع أهدافنا” دون تقديم تفاصيل. وقال إن الهجوم قضى حتى الآن على القيادة العسكرية الإيرانية ودمر تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية ومبنى تابع للبحرية.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرات والسفن الحربية الأمريكية قصفت أكثر من ألف هدف إيراني منذ بدء العمليات القتالية الكبرى يوم السبت.

ودعا ترامب الجيش والشرطة الإيرانيين، إضافة إلى الحرس الثوري، إلى وقف القتال، ووعد بالحصانة لمن يستسلمون وهدد “بالموت المحتم” لمن يقاومون. وكرر دعواته للشعب الإيراني بالثورة ضد الحكومة.

وقال ترامب في تسجيل مصور “أدعو جميع الوطنيين الإيرانيين الذين يتوقون إلى الحرية إلى اغتنام هذه اللحظة، وأن يكونوا شجعانا وجريئين وأبطالا، وأن يستعيدوا بلدهم… أمريكا معكم”.

وفي مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام، قال ترامب إن الحملة العسكرية على إيران قد تستمر لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن كبار مسؤولي إدارة ترامب سيقدمون إفادة لجميع أعضاء مجلسي الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين غدا الثلاثاء.

* أزمة وجود

بعد موت خامنئي، تواجه إيران فراغا في السلطة قد يدخلها في حالة من الفوضى، لكن إدارة ترامب لم تحدد أهدافا طويلة الأمد بشأن إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد إنه ضرب ثلاث ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز، وهاجم قواعد عسكرية في الكويت والبحرين بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأظهرت بيانات الشحن أن مئات السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز، ألقت مراسيها للتوقف في المياه القريبة، ويتوقع المتعاملون ارتفاعًا حادا في أسعار النفط الخام اليوم الاثنين.

كما تعطلت حركة الطيران العالمية بشكل كبير بسبب استمرار الغارات الجوية التي أدت إلى إغلاق المطارات الرئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي، أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم، في واحدة من أكبر حالات تعطل الطيران في السنوات القليلة الماضية.

ولا يزال من غير الواضح ما هي التوقعات على المدى الطويل لإيران لإعادة بناء هيكل قيادتها وإيجاد بديل لخامنئي الذي تولى السلطة منذ وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني في 1989.

وقال خبراء إن موته ومقتل قادة إيرانيين آخرين سيشكل ضربة كبيرة لإيران، لكنها لن تعني بالضرورة نهاية حكم رجال الدين الراسخ في إيران أو نفوذ الحرس الثوري على الشعب.

ومع ذلك، من السابق لأوانه تحديد رد فعل الشعب الإيراني على هذه التغييرات. وتشير تحليلات جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية أجرتها شركة ريدبوينت أدفايزورس، وهي شركة معلومات عالمية، إلى أن الشعب يتطلع بالفعل إلى بديل لخامنئي.

(شاركت في التغطية باريسا حافظي من دبي – إعداد مروة سلام وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)