حرب إيران تمتد إلى البحر الأحمر وبحر قزوين وسط حالة من الهدوء في الخليج

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واشنطن 26 يوليو تموز (رويترز) – ظهرت مؤشرات على اتساع نطاق حرب إيران مطلع هذا الأسبوع رغم توقف الهجمات الأمريكية، إذ شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر، فيما اتهمت إيران أوكرانيا باستهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين.

وقال الجيش الأمريكي اليوم السبت إن حصاره البحري المفروض على إيران “لا يزال ساريا بالكامل”، لكنه لم يوضح سبب توقف سلسلة من الضربات المتصاعدة استمرت 13 ليلة.

وردا على سؤال بشأن توقف الهجمات، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب “كان دوما واضحا بأن الدبلوماسية هي خياره المفضل، لكنه أظهر لإيران ما سيحدث إذا لم تأتِ إلى طاولة المفاوضات بجدية”.

ولم ترد اليوم السبت تقارير عن هجمات إيرانية على دول مجاورة، مثل تلك التي كان تنفذ يوميا ردا على الهجمات الأمريكية.

وعلى الرغم من الهدوء في الخليج، فإن القتال الذي اندلع اليوم السبت بين الحوثيين والسعودية يشير إلى أن الحرب التي عطلت إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز قد تمتد إلى ممر ملاحي رئيسي ثان، وتؤجج من جديد الحرب الأهلية في اليمن.

من ناحية أخرى، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، قائلة إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بنتائج “الضربات بعيدة المدى” في بحر قزوين، مشيرا إلى سفن كانت تنقل شحنات عسكرية، لكنه لم يحدد جنسية الأهداف.

* خطر امتداد الحرب إلى اليمن

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان وينبع. وتحققت رويترز من صحة مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد من جهة مصفاة أرامكو في جازان.

وقال مصدران تجاريان مقرهما آسيا إنهما أُبلغا باحتمال وقوع بعض الأضرار في مواقع تخزين وقود ونفط في جازان. ولم ترد شركة أرامكو السعودية على طلبات للتعليق.

وأفادت مصادر أمنية يونانية باعتراض صاروخين باليستيين في ينبع بواسطة بطارية صواريخ (باتريوت) أمريكية الصنع يشغلّها الجيش اليوناني في السعودية بموجب اتفاق مع الرياض، مشيرة إلى أن الصاروخين كانا يستهدفان منشآت نفطية.

ميناء ينبع هو الميناء النفطي الرئيسي للسعودية على البحر الأحمر وأصبح يمثل مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودي التي تتجنب المرور عبر مضيق هرمز، الذي تفرض إيران حصارا عليه.

وتقع جازان على البحر الأحمر قرب الحدود اليمنية، وتضم مصفاة نفط تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون يمنيون إن سلاح الجو التابع للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية وتقاتل الحوثيين منذ أكثر من عقد شن غارات جوية على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف.

وفي وقت سابق، قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه شن أمس الجمعة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة باليمن.

وذكر المسؤولون اليمنيون أن طرفي الحرب الأهلية في اليمن يحشدان قوات بطول خط المواجهة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)