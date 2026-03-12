حرب الشرق الأوسط تتسبب بـ”أكبر اضطراب” في إمدادات النفط في التاريخ وإيران تواصل استهداف الخليج

afp_tickers

9دقائق

تسببت حرب الشرق الأوسط بأكبر هزّة في إمدادات النفط في التاريخ، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الخميس، بينما شنّت إيران سلسلة هجمات جديدة على منشآت الطاقة في الخليج الخميس أدت إلى تجاوز أسعار الخام عتبة مئة دولار للبرميل.

وأظهرت صور من البحرين سحب الدخان الكثيف تتصاعد بعد ضربة استهدفت خزانات للوقود في المحرّق فيما دعت السلطات السكان إلى التزام منازلهم وإغلاق النوافذ.

وألحقت غارات جوية بطائرات مسيّرة أضرارا بمطار الكويت الدولي بينما سمع دوي انفجارات في وسط دبي وأعلنت السعودية اعتراض طائرات مسيرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي وحي السفارات.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس أن الحرب المتواصلة منذ 13 يوما تسببت بـ”أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية”، بما يتجاوز الاضطرابات المسجّلة في سبعينات القرن الماضي.

وذكرت أن مجموع إنتاج دول الخليج من النفط انخفض حاليا بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا في غياب “أي مؤشرات على إمكانية خفض التصعيد في الأعمال العدائية”.

ومع خفض العديد من دول الخليج إنتاجها وامتناع ناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز الحيوي نتيجة التهديدات والهجمات الإيرانية، ارتفعت أسعار النفط المرجعية بما بين 40 و50 في المئة منذ أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران في 28 شباط/فبراير.

وحذّرت طهران الأربعاء من أنها قادرة على الانخراط في حرب استنزاف طويلة “ستدمّر الاقتصاد الأميركي برمته، فضلا عن الاقتصاد العالمي”، بينما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن إيران تواجه هزيمة وشيكة.

لكن الرئيس الأميركي الذي تتزايد الضغوط عليه في الداخل، حذّر من أن العملية العسكرية لن تنتهي “فورا” رغم إشارته إلى أنه لم تعد هناك أهداف لتضربها القوات الأميركية في الجمهورية الإسلامية.

وامتدت الحرب في مختلف أنحاء المنطقة حيث قُتل المئات بالضربات الإسرائيلية على لبنان، بينهم ثمانية على الأقل لقوا حتفهم عند الواجهة البحرية لبيروت الخميس.

ونزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها قبل نحو أسبوعين، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وباتت حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي ومحيطه شبه متوقفة مع تعرّض ثلاث سفن أخرى إلى هجمات قبالة الإمارات العربية المتحدة والعراق.

أصاب “مقذوف مجهول” سفينة حاويات قرب الإمارات العربية المتحدة من دون أن يؤدي إلى إصابات في صفوف طاقمها، بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخميس.

من جانبها، أعلنت السلطات العراقية ليلا تعرّض ناقلتي نفط إلى “عمل تخريبي” أسفر عن مقتل شخص يحمل الجنسية الهندية هو أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

– “النهاية” –

يقع مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط والغاز الطبيعي يوميا قبالة إيران ويبلغ عرضه عند أضيق نقطة فيه 54 كيلومترا فقط.

وتعهّدت إيران بأن لترا واحدا من النفط لن يُصدّر من الخليج بينما تتواصل الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، وإن كانت البيانات الواردة من القطاع تشير إلى أن صادراتها الخاضعة لعقوبات ما زالت تمر.

وأعلنت القوات الأميركية بأنها استهدفت 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام الأربعاء وسط مخاوف من أن طهران قد تحوّل مضيق هرمز إلى ممر لا يمكن للسفن المرور عبره.

وجاءت الهجمات الإيرانية الجديدة الخميس بعدما شدد ترامب على أن إيران على وشك الهزيمة.

وقال للصحافيين “لقد وصلوا تقريبا إلى النهاية… لا يعني ذلك بأننا سننهي (الحرب) فورا، لكنهم هم سيفعلون ذلك”.

كما هدد بأن واشنطن قد تستهدف بنى تحتية سيستغرق إعادة بنائها جيلا كاملا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يفضّل ضبط النفس.

وقال مدير الدراسات لدى “مؤسسة المتوسط للدراسات الاستراتيجية” بيير رازو لفرانس برس “إذا كان البيت الأبيض يتخيّل بأن النزاع سيتوقف عندما يقرر دونالد ترامب ذلك.. فإنهم يرتكبون خطأ ويتجاهلون دروس التاريخ”.

وأضاف أن “النظام الإيراني الذي لم يعد لديه ما يخسره، سيشن حرب استنزاف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لمعاقبتهما على عدوانهما”.

وأفادت إحدى سكان طهران التي تأمل بسقوط نظام الجمهورية الإسلامية فرانس برس بأنها تشعر بالقلق من إمكانية وقف إلغاء الولايات المتحدة وإسرائيل العملية العسكرية رغم مخاوفها من القصف اليومي.

وقالت لفرانس برس طالبة عدم الكشف عن هويتها “لا أعرف ماذا سيحدث لنا نفسيا وعاطفيا إذا لم ينجح الأمر هذه المرة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس بأنه بدأ سلسلة ضربات “واسعة النطاق” بينها موقع لتطوير الأسلحة النووية في إيران.

وسمع مراسلو فرانس برس دوي انفجارات في طهران.

– ارتفاع أسعار النفط –

وحذّر الحرس الثوري الإيراني الأربعاء من أنه سيستهدف “المراكز الاقتصادية والبنوك” المرتبطة بالمصالح الأميركية والإسرائيلية، ما دفع شركات دولية إلى إخلاء مكاتبها في دبي.

وتجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل رغم إعلان الأربعاء بأن كبرى الدول المستهلكة للخام في العالم ستسمح بالإفراج عن كميات قياسية من المخزونات النفطية الاستراتيجية في خطوة جاءت بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة.

ولم تكن الخطوة كافية لتجاوز المخاوف من أزمة عالمية.

وقال المحلل في شركة “إس بي آي” لإدارة الأصول ستيفن إينيس إنه “في لغة الأعمال، يشبه قرار وكالة الطاقة الدولية توجيه خرطوم مياه للسقي إلى مصفاة نفط مشتعلة”.

وتأثّر لبنان خصوصا باتّساع رقعة الحرب إذ شنّت إسرائيل ضربات ونفّذت عمليات توغل بري ضد حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس إنه أوعز للجيش الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على “أراض” في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 687 شخصا، بحسب السلطات اللبنانية، بينما تمّ تسجيل أكثر من 800 ألف نازح.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في الثامن من آذار/مارس أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في الحرب، وهو رقم لم يم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحّته.

وفي إسرائيل، أعلنت السلطات مقتل 14 شخصا بينما أسفرت الهجمات في الخليج عن مقتل 24 شخصا بينهم 11 مدنيا وسبعة عناصر من الجيش الأميركي، بحسب السلطات المحلية والقيادة الأميركية المركزية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الحرب كلّفت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 11,3 مليار دولار، بحسب ما أفاد البنتاغون نواب الكونغرس.

بور-ساح/لين/ع ش