حرب ترامب التجارية تأخذ بعدا عالميا

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بدأت مرحلة جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مع دخول رسوم ترامب الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ الأربعاء، مما أدى إلى رد من الاتحاد الأوروبي وبكين التي اعلنت انها ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة” لحماية مصالحها.

وكان الرئيس الأميركي فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم خلال ولايته الأولى (2017-2021)، لكن هذه الضرائب الجديدة لن يكون “لها استثناء أو إعفاء” حسبما أكد عندما اعلنها مطلع شباط/فبراير.

والهدف المعلن لترامب هو حماية صناعة الصلب الأميركية، التي تشهد تراجعا في إنتاجها عاما بعد عام بسبب منافسة متزايدة خاصة من آسيا.

وردت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، بانها ستتخذ “جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

في الواقع، فإن السوق الأميركية ليست الرئيسية للمصدرين الصينيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن “تصرفات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد” منظمة التجارة العالمية و”تلحق ضررا بالغا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف”.

وأضافت “لا فائز في الحروب التجارية”.

وتذهب هذه الضرائب الجديدة إلى أبعد من تلك التي فرضت في ولاية ترامب الأولى من خلال تغطية مجموعة كاملة من المنتجات المصنعة.

وتشعر كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وحتى أستراليا بالقلق.

– “قرارات سيئة” –

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن رسوم جمركية “قوية لكن متناسبة” على سلسلة منتجات مستوردة من الولايات المتحدة مثل القوارب والدراجات النارية والبوربون اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل.

وأعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي “يأسف بشدة” للإجراءات التي اتخذها دونالد ترامب معتبرة أن الرد الأوروبي جاء “قويا ومتناسبا”.

وندد الممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير باجراءات الرد الأوروبية، قائلا إن بروكسل “منفصلة عن الواقع”.

واتهم الاتحاد الأوروبي بـ “رفض محاولات الحكومات الأميركية السابقة للتعامل معا بشكل فعال مع فائض الإنتاج العالمي للصلب والألومنيوم” مشددا على أن “الإجراءات العقابية الأوروبية لا تأخذ في الاعتبار ضرورات الأمن القومي الأميركي وبالتالي الأمن العالمي”.

كما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس، على رأس أكبر اقتصاد في أوروبا، في الوقت نفسه في برلين بالقرارات “السيئة” التي اتخذتها الولايات المتحدة وحذر من ارتفاع التضخم على حساب المستهلكين. وتعتمد بلاده، التي تعاني من ركود، بشكل كبير على الصادرات.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الأربعاء في برلين إلى “خفض التصعيد” و”الحوار” مع الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذه الرسوم الجمركية الأميركية “غير مبررة على الإطلاق” بعد فشله في التفاوض على إعفاء في اللحظة الأخيرة.

من جهتها، قالت لندن إنها “تشعر بخيبة” لكن دون الإعلان عن إجراءات مضادة فورية.

تستورد الولايات المتحدة نحو نصف الصلب والألومنيوم المستخدم في البلاد في قطاعات متنوعة مثل السيارات والطيران والبتروكيماويات والمنتجات الاستهلاكية الأساسية كالمعلبات.

وقال كلارك باكارد الباحث في معهد كاتو “إن الصناعتين اللتين تستهلكان معظم الفولاذ في الولايات المتحدة هما قطاع السيارات والبناء سواء المباني السكنية أو التجارية”.

منذ بداية ولايته فرض ترامب رسوما جمركية على نطاق واسع واستخدمها كأداة للتفاوض، وكحافز لتأسيس شركات في البلاد وكمصدر إيرادات للتمويل الفدرالي.

واستهدف أولا كندا والمكسيك بنسبة 25%، والصين بنسبة 10% قبل أن يرفع المعدل إلى 20%، متهما الدول الثلاث بعدم التحرك بشكل كاف ضد الاتجار بالفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة صحية خطيرة في البلاد.

– اختبار قوة مع كندا –

بالنسبة لأوتاوا، يجب الرد على الضرائب الجديدة التي هي “غير مبررة وغير معقولة” وفقا لوزير المال دومينيك لوبلان الذي أعلن عن رسوم جمركية بنسبة 25% على نحو 30 مليار دولار كندي (18 مليار يورو) من الواردات الأميركية لا سيما المعدات الرياضية ومنتجات الحديد الزهر وأجهزة الكمبيوتر.

وشمل ترامب مواد خاما أخرى مثل الخشب الكندي أو منتجات الألبان، وكرر بانتظام منذ 20 كانون الثاني/يناير، نيته فرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية.

وحاولت بعض الدول إقناع ترامب بإعفائها مثل اليابان التي زار وزير اقتصادها يوجي موتو واشنطن، دون أن ينجح.

واعلنت اليابان أنه من “المؤسف” عدم إعفاءها على الصلب، محذرة من مخاطر “التأثير الكبير” للحواجز الجمركية على علاقات البلدين الاقتصادية.

ويلقي الاعلان عن هذه الضرائب الجديدة على الواردات بظلاله على البورصات، وخسرت وول ستريت في الجلسات الأخيرة كل المكاسب التي حققتها منذ انتخاب ترامب، في ضوء مخاوف الركود في الولايات المتحدة.

بور/ليل/ب ق