حرب غزة تدخل الشهر الحادي عشر والسنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس

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دخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الحادي عشر الأربعاء في وقت عيّنت حركة حماس قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار الذي تلاحقه إسرائيل رئيساً لمكتبها السياسي في مرحلة من التصعيد يُخشى معها اتساع النزاع إلى منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الفور، توعدت إسرائيل “بتصفية” السنوار الذي خلف اسماعيل هنية بعد اغتياله في 31 تموز/يوليو في طهران.

ويتهّم الجيش والسلطات الإسرائيلية السنوار بأنه أحد المخطّطين الرئيسيين لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهو لم يظهر علنًا منذ ذلك الحين.

اتّهمت كلّ من إيران وحماس وحزب الله إسرائيل باغتيال هنية وتوعّدت بالانتقام لقتله بعد ساعات من قتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

– “رسالة قوية” –

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الثلاثاء إن حزبه وإيران “ملزمان بالردّ” على إسرائيل “أياً تكن العواقب”.

ومن ثم، يزداد التصعيد والخوف من اتساع رقعة الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر والمدمر في حين تتعثر جهود الوسطاء للتوقف إلى وقف لإطلاق النار بعد مقتل نحو أربعين ألف شخص وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ولم تعلّق إسرائيل على مقتل هنية في طهران وإن توعدت بالقضاء على حماس واعتبرت جميع قيادييها أهدافا لها.

أما شكر، فحمله الجيش الإسرائيلي مقتل 12 فتى وفتاة في مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة في ضربة صاروخية نفى حزب الله مسؤوليته عنها.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي في جدة في السعودية اجتماعا الأربعاء بناء على طلب “فلسطين وإيران”، للتوصل إلى “موقف إسلامي موحد” في المنطقة، بحسب مسؤول في المنظمة.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن “السنوار كان وما زال صانع القرار الرئيسي في ما يتعلق بإبرام وقف لإطلاق النار” في قطاع غزة.

وللمرة الأولى، حضّ بلينكن إيران وإسرائيل علنا على عدم التصعيد بقوله “لا يجب أن يصعّد أحد هذا النزاع. نحن منخرطون في (جهود) دبلوماسية مكثّفة مع حلفاء وشركاء، لنقل هذه الرسالة مباشرة إلى إيران. لقد نقلنا تلك الرسالة مباشرة إلى إسرائيل”.

ورأى مسؤول كبير في حماس أن تعيين السنوار “رسالة قوية للاحتلال مفادها أن حماس ماضية في نهج المقاومة”.

كما هنّأ حزب الله السنوار قائلا إن تعيينه يرسل “رسالة قوية للعدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة وحلفائها بأنّ حركة حماس موحّدة في قرارها، صلبة في مبادئها، ثابتة في خياراتها الكبرى، عازمة على المضي ومعها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة والجهاد مهما بلغت التضحيات”.

ونشرت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله صورة للسنوار تحت عنوان “حماس ترد على الاغتيال”.

– “مقاتل” –

في قطاع غزة، أعرب فلسطينيون أنهكتهم الحرب عن قلقهم وتشاؤمهم بعد تعيين السنوار الذي كان يعيش في قطاع غزة، خلافا لاسماعيل هنية الذي استقر في قطر.

وقال محمد الشريف النازح من مدينة غزة إلى دير البلح في الوسط “إنه مقاتل. كيف ستتم المفاوضات؟”. أما هاني القانوع فقال إن السنوار “قد يؤثر إيجابا على المفاوضات… كون ان السنوار يعيش داخل قطاع غزة بين الشعب تحت الحصار”.

على مدى عشرة أشهر كاملة، لم يتوقف القصف والغارات والمعارك سوى لأقل من أسبوع، واصل بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية ضد المقاتلين الفلسطينيين ولا سيما من حركة حماس التي سيطرت على غزة في العام 2007. وكلما أنهى الجيش عمليته في منطقة ما وانسحب منها، عاد وأعلن دخولها ومواصلة المعارك مع المقاتلين. والأربعاء أعلن أنه ينشط في وسط القطاع حيث أعلن القضاء على العديد من المقاتلين.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1198 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، بينهم 39 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 39677 شخصا، معظمهم من المدنيين ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.

أعلنت إسرائيل حالة التأهب منذ أسبوع تقريبا، في انتظار الرد الذي توعّدت به إيران وحلفاؤها.

وتشتد المخاوف من اشتعال المنطقة في لبنان، حيث اخترقت الطائرات العسكرية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق بيروت لليوم الثاني الأربعاء.

ومنذ اليوم التالي لاندلاع الحرب في غزة، يتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل يومي تقريباً مع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وفي هذا السياق المتوتر، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة لبنان وأوقفت شركات طيران رحلاتها إلى بيروت.

بور/شي-ص ك/نور