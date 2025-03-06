حرس الحدود الأردني يشتبك مع مهربين ويقتل 4

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من تالا رمضان

دبي (رويترز) – قالت القوات المسلحة الأردنية في بيان إن حرس الحدود اشتبك يوم الخميس مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت عبور الحدود الشمالية للأردن من سوريا.

وأضاف البيان “نتج عن الاشتباكات مقتل أربعة من المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري”.

وأشار البيان إلى أن المهربين حاولوا العبور مستغلين “حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية”، لكن القوات الأردنية طبقت “قواعد الاشتباك” للتصدي لهم ومنع تسللهم لأراضيها.

وقالت القوات المسلحة إن العملية أسفرت أيضا عن “ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة” وأسلحة، وأضافت أن المضبوطات نقلت إلى السلطات المختصة. ولم يذكر البيان كميات المخدرات التي ضبطت.

اتفق الأردن وسوريا في يناير كانون الثاني على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والعمل على منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول مسؤولون غربيون في قطاع مكافحة المخدرات إن المنشط المسبب للإدمان المعروف باسم الكبتاجون يجري إنتاجه بكميات كبيرة في سوريا منذ سنوات وأن الأردن هو طريق عبوره إلى دول الخليج المنتجة للنفط.

ونفذ الجيش الأردني عدة غارات جوية استباقية في سوريا منذ عام 2023، ويقول مسؤولون أردنيون إنها استهدفت مسلحين متهمين بالارتباط بتجارة المخدرات، فضلا عن منشآت تابعة للمسلحين.